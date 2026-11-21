Người phát ngôn liên quân Saudi Arabia – Yemen, Tướng Turki al-Malki cho biết lực lượng này đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào thành phố cảng Hodeida, cùng nhiều khu vực đang do Houthi kiểm soát ở Yemen như Sanaa, Saada và Taiz. Mục tiêu đánh phá gồm các trận địa tên lửa, kho chứa máy bay không người lái và cơ sở hậu cần của Houthi.

Một cuộc tấn công của Houthi vào Yemen. Ảnh: AP

Cùng ngày, truyền thông khu vực xác nhận nổ lớn được nghe thấy tại nhiều địa điểm ở Yemen, trong đó có Hodeida và thủ đô Sanaa. Về phía Houthi, kênh truyền hình Al-Masirah của nhóm này cho biết một nhà máy điện ở khu vực Mocha, đã bị không kích.

Thông báo phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Yemen, được liên quân Saudi Arabia - Yemen công bố chỉ một ngày sau khi Houthi tiến hành loạt cuộc tập kích với ít nhất 6 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, nhằm vào khu vực phía Nam Saudi Arabia. Một trong các cuộc tấn công đã đánh trúng và gây hư hại cho tòa nhà 80 tầng cao nhất ở thủ đô Riyadh.

Trước đó, hồi tháng 10, Houthi đã phát động loạt cuộc tấn công vào hệ thống sân bay và hạ tăng năng lượng tại Saudi Arabia. Trong đó, đòn tập kích vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 10/10, khiến 13 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương, sân bay King Khalid phải đóng cửa trong nhiều ngày.

Cho đến đêm 20/11, Houthi chưa công bố biện pháp đáp trả chiến dịch quân sự mới của Saudi Arabia. Tuy nhiên, nhóm này mới đây cảnh báo sẽ tập kích thành phố Jeddah cùng các cảng khác của Saudi Arabia bên bờ biển Đỏ, nếu thành phố cảng Hodeida bị tấn công.