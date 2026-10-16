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Saudi Arabia tố Iran cung cấp vũ khí cho Houthi; giao tranh tiếp diễn tại Yemen

Thứ Sáu, 05:55, 16/10/2026
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VOV.VN - Cáo buộc Iran vẫn đang tiếp tục cung cấp vũ khí, huấn luyện chiến đấu và hỗ trợ lực lượng Houthi được đưa ra trong bối cảnh nhóm vũ trang Yemen liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới vào Saudi Arabia, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất.


Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với báo giới từ Thủ đô Riyadh ngày 15/10, Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia - ông Rayed Krimly khẳng định, Iran vẫn đang tiếp tục cung cấp vũ khí, huấn luyện chiến đấu và hỗ trợ lực lượng Houthi thực hiện các hành vi vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh ác liệt bùng phát trở lại giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi hồi tháng 7, giới chức Saudi Arabia công khai buộc tội Iran cung cấp vũ khí cho nhóm vũ trang Yemen. Cáo buộc đưa ra trong bối cảnh, Houthi thời gian qua đã phát động chiến dịch tấn công dữ dội bằng tên lửa đạn đạo và UAV vào Saudi Arabia, đặc biệt là sân bay quốc tế King Khalid ở Thủ đô Riyadh.

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Các xe tải được cho là chở thiết bị quân sự từ Saudi Arabia đến doanh trại Al-Wadiah do quân đội Chính phủ Yemen kiểm soát, bốc cháy sau khi trúng tên lửa đạn đạo của Houthi, tại tỉnh Hadramout - Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Liên quân Saudi Arabia - Yemen, Tướng Turki al-Maliki hôm qua cũng cho biết, chỉ trong nửa đầu tháng 10, nhóm vũ trang thân Iran đã 20 lần tập kích sân bay quốc tế King Khalid.

Trước đó, giới chức Saudi Arabia xác nhận các cuộc tấn công của Houthi vào sân bay King Khalid 2 ngày cuối tuần qua, khiến 14 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương. Toàn bộ hoạt động bay tại Riyadh bị đình trệ, hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Còn tại Yemen, lực lượng Houthi hôm qua lần đầu tấn công vào Phủ Tổng thống ở thành phố cảng Aden, thủ đô lâm thời của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Truyền thông Yemen cho biết, tên lửa của Houthi đã đánh trúng khuôn viên Phủ Tổng thống và đòn tập kích khiến 4 người thiệt mạng, 10 người bị thương.

Ở chiều ngược lại, quân đội Yemen tối qua tuyên bố trong vòng 24h, các lực lượng vũ trang Yemen đã tiến hành hơn 1.250 cuộc tấn công vào các vị trí của Houthi trên nhiều mặt trận, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 700 tay súng và phá hủy hơn 150 phương tiện, thiết bị của nhóm vũ trang đối địch. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Bá Thi/VOV-Cairo
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