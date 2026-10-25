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Séc bác bỏ đề xuất của Phần Lan siết chặt quy định thị thực EU với công dân Nga

Chủ Nhật, 06:11, 25/10/2026
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VOV.VN - Cộng hòa Séc mới đây bác bỏ đề xuất của Phần Lan về việc siết chặt quy định thị thực Schengen đối với công dân Nga trên toàn Liên minh châu Âu (EU), đồng thời khẳng định Séc sẽ tiếp tục duy trì các hạn chế quốc gia hiện hành thay vì ủng hộ một sáng kiến khó có thể đạt được sự đồng thuận từ các nước thành viên.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka cho biết, nước này không ủng hộ sáng kiến của Phần Lan nhằm hạn chế đáng kể việc cấp thị thực cho công dân Nga nhập cảnh vào EU. Séc đã siết chặt quy định thị thực đối với người Nga từ trước ở cấp quốc gia và sẽ tiếp tục duy trì các quy định này thay vì ủng hộ đề xuất của Phần Lan. Theo ông Macinka, phần lớn các nước EU chưa tham gia sáng kiến này của Helsinki, trong khi sáng kiến tương tự do Estonia đề xuất hồi tháng 6 từng nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn. Do đó, một giải pháp trên toàn liên minh là khó khả thi và Séc sẽ tiếp tục áp dụng các quy định quốc gia của mình.

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Chỉ riêng trong năm 2025, EU đã cấp tới hơn 620.000 thị thực Schengen cho công dân Nga (Ảnh: Reuters)

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Séc Adam Čörgő cũng nhấn mạnh, Séc từ lâu đã áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt khi cấp thị thực cho công dân Nga và thực tiễn này đã phù hợp với mục tiêu của sáng kiến do Phần Lan đề xuất.

Trước đó, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen đã gửi thư tới Séc và các nước EU khác, trong đó đề xuất và kêu gọi không cấp thị thực cho người Nga đối với các chuyến đi không thiết yếu, trong đó có du lịch, đồng thời cảnh báo về các mối đe dọa an ninh từ Nga.

Trong khi đó, vào giữa tháng 10 vừa qua, một nhóm làm việc của Hội đồng Liên minh châu Âu đã xem xét khả năng áp đặt các hạn chế về thị thực đối với công dân Nga khi đi lại không thiết yếu. Tuy nhiên, các hạn chế này không áp dụng cho toàn bộ khu vực Schengen mà chỉ ở cấp độ từng quốc gia riêng lẻ.

Phản ứng trước động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi kế hoạch siết chặt chính sách thị thực đối với công dân Nga của EU là hành động phân biệt đối xử. Bà Zakharova nhấn mạnh, Nga sẽ vẫn là một quốc gia hiếu khách và không có kế hoạch áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với người châu Âu.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Séc được đưa ra trong bối cảnh năm 2025, gần 500.000 công dân Nga đã được cấp thị thực du lịch để nhập cảnh vào khu vực Schengen. Một số nước thành viên EU đã tự thắt chặt chính sách thị thực đối với người Nga, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có biện pháp chung được áp dụng trên toàn khối.

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Tổng thống Séc kêu gọi châu Âu chủ động đàm phán hòa bình Ukraine

VOV.VN - Ngày 22/10, Tổng thống Séc Petr Pavel khẳng định, châu Âu cần tham gia tích cực hơn vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho rằng việc thiếu lập trường phối hợp chung đang khiến lục địa này bị loại khỏi tiến trình ngoại giao quan trọng.

Như Hoa/VOV-Praha
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