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Séc muốn đẩy nhanh tiến độ ứng dụng AI, công nghệ lượng tử và đổi mới quân sự

Thứ Sáu, 05:22, 16/10/2026
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VOV.VN - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Séc Miroslav Hlaváč cho biết, quân đội Séc có kế hoạch đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và in 3D để có thể bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của các cuộc xung đột hiện đại.


Ngày 15/10, phát biểu trước báo giới, Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc Miroslav Hlaváč cho biết, những kinh nghiệm thực tiễn từ cuộc xung đột tại Ukraine đang buộc Séc phải thay đổi cách tiếp cận với công nghệ và quy trình mua sắm quốc phòng.

Theo ông Hlaváč, các quy trình mua sắm quân sự truyền thống ngày càng không phù hợp với những công nghệ, có thể trở nên lỗi thời chỉ sau vài tháng hoặc thậm chí vài tuần. Trong khi máy bay chiến đấu và xe tăng được thiết kế để sử dụng trong nhiều thập kỷ, thì phần mềm, máy bay không người lái và các hệ thống mới nổi khác đòi hỏi cách tiếp cận hoàn toàn khác.

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Chính phủ Séc sẽ phê duyệt chiến lược phát triển cập nhật của quân đội Séc vào ngày 19/10 - Ảnh minh họa: Reuters

Do đó, quân đội cần đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và đưa vào ứng dụng các công nghệ mới nổi, trong đó có trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng của điện toán lượng tử và công nghệ in 3D, đánh giá hiệu quả thực tế và nhanh chóng đưa những công nghệ mới vào sử dụng.

Ông Hlaváč cũng cho rằng, các quy định mua sắm hiện hành có thể cần được điều chỉnh. Theo ông, việc mua máy bay chiến đấu tiên tiến như F-35 không nên áp dụng cùng một bộ thủ tục với việc mua phần mềm, do hai loại này có đặc thù và vòng đời hoàn toàn khác nhau, đòi hỏi quy trình riêng biệt.

Tổng tham mưu trưởng Hlaváč cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc số hóa các hệ thống chỉ huy và kiểm soát, trong đảm bảo các thiết bị mới hoạt động hiệu quả khi đưa vào biên chế. Ông cảnh báo, nếu chậm triển khai các hệ thống hỗ trợ này, những chương trình hiện đại hóa quy mô lớn có thể bị suy yếu, không phát huy được toàn bộ tiềm năng.

Dự kiến ngày 19/10, Chính phủ Séc sẽ phê duyệt chiến lược phát triển cập nhật của quân đội Séc. Văn kiện này nhằm xác định các ưu tiên phát triển năng lực của quân đội đến năm 2040. Hiện tại, việc đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi vẫn được xác định là mục tiêu chiến lược trong quá trình hiện đại hóa Quân đội Séc.

Như Hoa/VOV-Praha
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