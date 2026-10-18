English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bầu cử Thượng viện Séc: Phe đối lập dự kiến chiếm đa số ghế

Chủ Nhật, 05:44, 18/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vòng bỏ phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử Thượng viện Cộng hòa Séc đã kết thúc lúc chiều thứ 7 (17/10), Công tác kiểm phiếu đang được khẩn trương tiến hành để xác định người chiến thắng cho 22 ghế trong thượng viện của Quốc hội.

Những cá nhân trúng cử sẽ cùng với năm thượng nghị sĩ đã giành được ghế ngay trong vòng đầu tiên diễn ra một tuần trước đó. Theo kết quả sơ bộ, phe đối lập chắc chắn sẽ giữ được đa số tại Thượng viện. Các ứng cử viên từ các đảng cầm quyền ANO và SPD đã không giành đủ số ghế trong vòng bầu cử thứ hai để giành ưu thế.

Hiện tại, các lực lượng chính trị đang chờ đợi kết quả cuối cùng với những áp lực và kỳ vọng rất khác nhau. Phong trào ANO có 13 ứng cử viên tranh cử trong vòng hai. Trong số các đảng đối lập, có 12 ứng cử viên do phong trào Thị trưởng đề cử, 9 ứng cử viên của ODS và 2 ứng cử viên của KDU-ČSL (Liên minh Dân chủ và Công giáo – Đảng Nhân dân Tiệp Khắc).

bau cu thuong vien sec phe doi lap du kien chiem da so ghe hinh anh 1
Ảnh minh họa: KT

8 đảng và phong trào khác bao gồm TOP 09, Đảng Cướp biển và SEN 21, mỗi bên có một ứng cử viên. Nhóm nghị sĩ liên minh ODS và TOP 09 có thể vẫn là nhóm lớn nhất tại Thượng viện.

Trước đây, nhóm này có 30 thành viên, bao gồm cả đại diện của Naše Česko (tạm dịch: Nước Séc của chúng ta) và đang bảo vệ 9 ghế. Nhóm các Thị trưởng phải đối mặt với áp lực lớn hơn khi bảo vệ 11 trong số 18 ghế của mình. Phong trào ANO chỉ bảo vệ một trong số 15 ghế, trong khi KDU-ČSL bảo vệ 3 trong số 12 ghế.

Dự kiến, các thượng nghị sĩ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 11, sau khi kết thúc thời hạn giải quyết các khiếu nại pháp lý. Từ nay cho đến thời điểm đó, 54 thượng nghị sĩ đương nhiệm vẫn nắm giữ đầy đủ quyền biểu quyết tại các phiên họp. Vòng hai ghi nhận khoảng 2,25 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Theo thông lệ, tỷ lệ đi bầu vòng hai tại Séc thường thấp hơn một nửa so với mức hơn 40% của vòng một, do vòng đầu tiên thường trùng với các cuộc bầu cử khác.

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chính phủ Séc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
Chính phủ Séc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Ngày 1/10, Chính phủ Séc đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội sau khi phe đối lập chất vấn về thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng và nêu lên những lo ngại về xung đột lợi ích liên quan đến Thủ tướng Séc Andrej Babis. 

Chính phủ Séc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chính phủ Séc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Ngày 1/10, Chính phủ Séc đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội sau khi phe đối lập chất vấn về thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng và nêu lên những lo ngại về xung đột lợi ích liên quan đến Thủ tướng Séc Andrej Babis. 

Chính phủ Séc đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai
Chính phủ Séc đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai

VOV.VN - Ngày 29/9 tới, các nhà lập pháp Séc sẽ tranh luận về kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš, chỉ 10 ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố và Thượng viện.

Chính phủ Séc đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai

Chính phủ Séc đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai

VOV.VN - Ngày 29/9 tới, các nhà lập pháp Séc sẽ tranh luận về kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai đối với chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš, chỉ 10 ngày trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố và Thượng viện.

Séc muốn đẩy nhanh tiến độ ứng dụng AI, công nghệ lượng tử và đổi mới quân sự
Séc muốn đẩy nhanh tiến độ ứng dụng AI, công nghệ lượng tử và đổi mới quân sự

VOV.VN - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Séc Miroslav Hlaváč cho biết, quân đội Séc có kế hoạch đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và in 3D để có thể bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của các cuộc xung đột hiện đại.

Séc muốn đẩy nhanh tiến độ ứng dụng AI, công nghệ lượng tử và đổi mới quân sự

Séc muốn đẩy nhanh tiến độ ứng dụng AI, công nghệ lượng tử và đổi mới quân sự

VOV.VN - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Séc Miroslav Hlaváč cho biết, quân đội Séc có kế hoạch đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và in 3D để có thể bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của các cuộc xung đột hiện đại.

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine
Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đối chiếu cách tiếp cận của châu Âu với các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đối chiếu cách tiếp cận của châu Âu với các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ