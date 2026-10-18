Bầu cử Thượng viện Séc: Phe đối lập dự kiến chiếm đa số ghế

Những cá nhân trúng cử sẽ cùng với năm thượng nghị sĩ đã giành được ghế ngay trong vòng đầu tiên diễn ra một tuần trước đó. Theo kết quả sơ bộ, phe đối lập chắc chắn sẽ giữ được đa số tại Thượng viện. Các ứng cử viên từ các đảng cầm quyền ANO và SPD đã không giành đủ số ghế trong vòng bầu cử thứ hai để giành ưu thế.

Hiện tại, các lực lượng chính trị đang chờ đợi kết quả cuối cùng với những áp lực và kỳ vọng rất khác nhau. Phong trào ANO có 13 ứng cử viên tranh cử trong vòng hai. Trong số các đảng đối lập, có 12 ứng cử viên do phong trào Thị trưởng đề cử, 9 ứng cử viên của ODS và 2 ứng cử viên của KDU-ČSL (Liên minh Dân chủ và Công giáo – Đảng Nhân dân Tiệp Khắc).

Ảnh minh họa: KT

8 đảng và phong trào khác bao gồm TOP 09, Đảng Cướp biển và SEN 21, mỗi bên có một ứng cử viên. Nhóm nghị sĩ liên minh ODS và TOP 09 có thể vẫn là nhóm lớn nhất tại Thượng viện.

Trước đây, nhóm này có 30 thành viên, bao gồm cả đại diện của Naše Česko (tạm dịch: Nước Séc của chúng ta) và đang bảo vệ 9 ghế. Nhóm các Thị trưởng phải đối mặt với áp lực lớn hơn khi bảo vệ 11 trong số 18 ghế của mình. Phong trào ANO chỉ bảo vệ một trong số 15 ghế, trong khi KDU-ČSL bảo vệ 3 trong số 12 ghế.

Dự kiến, các thượng nghị sĩ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 11, sau khi kết thúc thời hạn giải quyết các khiếu nại pháp lý. Từ nay cho đến thời điểm đó, 54 thượng nghị sĩ đương nhiệm vẫn nắm giữ đầy đủ quyền biểu quyết tại các phiên họp. Vòng hai ghi nhận khoảng 2,25 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Theo thông lệ, tỷ lệ đi bầu vòng hai tại Séc thường thấp hơn một nửa so với mức hơn 40% của vòng một, do vòng đầu tiên thường trùng với các cuộc bầu cử khác.