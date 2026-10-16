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Thời sự quốc tế trưa 16/10: Quân đội Séc đẩy nhanh tiến độ ứng dụng AI

Thứ Sáu, 15:24, 16/10/2026
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VOV.VN - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Séc Miroslav Hlaváč cho biết, quân đội Séc có kế hoạch đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và in 3D để có thể bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của các cuộc xung đột hiện đại.

Xem thêm: UAE sử dụng AI để phát hiện rào cản thương mại đối với nhà xuất khẩu

PV/VOV.VN
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