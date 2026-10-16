Thời sự quốc tế trưa 16/10: Quân đội Séc đẩy nhanh tiến độ ứng dụng AI
Thứ Sáu, 15:24, 16/10/2026
VOV.VN - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Séc Miroslav Hlaváč cho biết, quân đội Séc có kế hoạch đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và in 3D để có thể bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của các cuộc xung đột hiện đại.
VOV.VN - Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đang phát triển một hệ thống hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng cảnh báo khi một sản phẩm gặp phải rào cản thương mại tại một thị trường nhất định.
VOV.VN - Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đang phát triển một hệ thống hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng cảnh báo khi một sản phẩm gặp phải rào cản thương mại tại một thị trường nhất định.
VOV.VN - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Séc Miroslav Hlaváč cho biết, quân đội Séc có kế hoạch đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và in 3D để có thể bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của các cuộc xung đột hiện đại.
VOV.VN - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Séc Miroslav Hlaváč cho biết, quân đội Séc có kế hoạch đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và in 3D để có thể bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của các cuộc xung đột hiện đại.