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SEMICON India 2026 thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn của Ấn Độ

Chủ Nhật, 16:27, 20/09/2026
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VOV.VN - Hội nghị Bán dẫn Ấn Độ năm nay thu hút hơn 600 đơn vị triển lãm, khoảng 300 công ty quốc tế và đại diện từ 52 quốc gia, với hơn 51.600 lượt đăng ký và khoảng 40.000 lượt người tham dự.

Hội nghị Bán dẫn Ấn Độ 2026 (SEMICON India 2026), diễn ra từ ngày 17–19/9 tại thủ đô New Delhi, đã kết thúc với 56 biên bản ghi nhớ, thông báo và sáng kiến chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái bán dẫn toàn diện và nâng cao vị thế của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

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Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị. (Ảnh: ANI)

Trong ba ngày diễn ra hội nghị, các biên bản ghi nhớ, thông báo và sáng kiến chiến lược được công bố trên nhiều lĩnh vực, từ thiết kế, chế tạo, đóng gói bán dẫn tiên tiến đến thiết bị, vật liệu, trí tuệ nhân tạo, máy tính hiệu năng cao, nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa công nghệ và đào tạo nhân lực. Sáu quốc gia gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Hà Lan, Singapore và Thụy Điển cũng có các gian hàng riêng tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh ngành bán dẫn nước này đang chuyển từ giai đoạn xây dựng chính sách và triển khai dự án sang sản xuất thương mại. Ông Modi đồng thời khánh thành trực tuyến 2 dây chuyền mới, nâng tổng số cơ sở đi vào hoạt động lên 5 trong số 12 dự án được phê duyệt theo chương trình Bán dẫn Ấn Độ 1.0.

Đây cũng là nền tảng để Ấn Độ bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành bán dẫn. Trước đó, ngày 15/7, Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt chương trình Bán dẫn Ấn Độ 2.0 với tổng ngân sách khoảng 14,5 tỷ USD, tập trung vào sáu trụ cột gồm thiết kế; máy móc và vật liệu; cơ sở sản xuất mới; đóng gói tiên tiến; nghiên cứu và phát triển; và đào tạo nguồn nhân lực.

Thông qua chương trình này, Ấn Độ hướng tới xây dựng hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, tăng khả năng tự chủ và sức chống chịu của chuỗi cung ứng, đồng thời thu hút thêm đầu tư và công nghệ quốc tế vào lĩnh vực chiến lược này.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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