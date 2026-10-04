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Singapore bước vào cuộc đua năng lượng nhiệt hạch

Chủ Nhật, 06:41, 04/10/2026
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VOV.VN - Singapore đang đẩy mạnh nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch, tìm kiếm cơ hội tham gia ngành công nghiệp được kỳ vọng tạo bước đột phá cho nguồn điện tương lai.

Trong bối cảnh khoảng 95% sản lượng điện vẫn phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên nhập khẩu, Singapore đang tăng cường tìm kiếm các nguồn năng lượng mới để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng, đặc biệt từ các trung tâm dữ liệu và nền kinh tế số.

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Marina Bay Sands - Một trong những công trình biểu tượng của Singapore

Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore (METI) Tan See Leng cho biết những biến động địa chính trị và thị trường năng lượng toàn cầu đang thúc đẩy nước này xem xét nhiều phương án nhằm củng cố an ninh năng lượng. Theo ông, nhiệt hạch là một trong những công nghệ đầy tiềm năng mà Singapore đang theo dõi sát sao.

Nhiệt hạch tạo ra năng lượng thông qua quá trình hợp nhất các hạt nhân hydro ở nhiệt độ cực cao, tương tự quá trình diễn ra bên trong Mặt Trời. Công nghệ này được kỳ vọng có thể cung cấp nguồn điện phát thải carbon thấp, đồng thời giảm đáng kể lượng chất thải phóng xạ so với điện hạt nhân truyền thống.

Dù chưa có kế hoạch xây dựng lò phản ứng nhiệt hạch, Singapore muốn tham gia vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp mới nổi này thông qua các thế mạnh về công nghệ sâu, nghiên cứu vật liệu, chế tạo linh kiện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một bước đi đáng chú ý là chương trình hợp tác giữa Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR) với Tập đoàn chế tạo thiết bị công nghệ cao của Hà Lan (VDL Enabling Technologies Group) nhằm phát triển các vật liệu và linh kiện có khả năng chịu được điều kiện nhiệt độ và bức xạ khắc nghiệt trong lò phản ứng nhiệt hạch.

Chiến lược này cũng xuất phát từ những hạn chế về nguồn năng lượng tái tạo trong nước. Theo dự báo, điện mặt trời chỉ có thể đáp ứng khoảng 10% nhu cầu điện của Singapore vào năm 2050 do hạn chế về diện tích đất.

Bên cạnh nhiệt hạch, Singapore cũng đang xem xét các công nghệ điện hạt nhân thế hệ mới và dự kiến phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để đánh giá mức độ sẵn sàng cho việc triển khai trong tương lai.

Từ một quốc gia gần như không có tài nguyên năng lượng, Singapore đang tận dụng thế mạnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để mở rộng các lựa chọn năng lượng và tìm kiếm vị trí trong ngành công nghiệp nhiệt hạch tương lai.

PV/VOV-Bangkok
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