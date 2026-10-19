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Singapore tăng giám sát cửa khẩu, bắt buộc khai báo 3 bệnh truyền nhiễm

Thứ Hai, 10:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan chức năng Singapore mới đây tuyên bố tăng cường giám sát 3 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế bắt buộc khai báo mọi trường hợp mắc hoặc nghi mắc các bệnh này từ ngày 31/10.

 

Ba bệnh được cơ quan chức năng Singapore đưa vào diện giám sát tăng cường gồm sốt xuất huyết Crimean-Congo (CCHF), sốt Lassa và bệnh do virus Marburg. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 31/10, các bác sĩ, nhân viên y tế và phòng xét nghiệm có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng về tất cả các trường hợp mắc hoặc nghi mắc các bệnh này.

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Ảnh minh họa: Reuters

Đại diện Cơ quan Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Singapore nhấn mạnh, mặc dù nguy cơ lây lan các bệnh này tại Singapore hiện vẫn ở mức thấp, song việc tăng cường giám sát sẽ giúp phát hiện sớm các ca bệnh, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, qua đó hạn chế nguy cơ bùng phát dịch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sốt xuất huyết Crimean-Congo có tỷ lệ tử vong lên tới 40%, chủ yếu lây truyền qua vết đốt của ve mang mầm bệnh, tiếp xúc với gia súc nhiễm virus hoặc dịch cơ thể người bệnh. Bệnh do virus Marburg có tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50%, lây truyền từ dơi ăn quả sang người và giữa người với người. Trong khi đó, sốt Lassa có tỷ lệ tử vong chung khoảng 1%, nhưng tăng lên ít nhất 15% ở những bệnh nhân nặng phải nhập viện và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai và thai nhi. Virus chủ yếu lây truyền qua thực phẩm hoặc vật dụng nhiễm chất thải của loài gặm nhấm mang mầm bệnh. Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt cho cả ba bệnh này.  

Với sự điều chỉnh này, danh mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của Singapore tăng lên 8 bệnh. Cơ quan Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Singapore cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh trong, ngoài nước, đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát y tế tại cửa khẩu nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

PV/VOV-Bangkok
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