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Singapore hỗ trợ người dân chi phí khám, chữa các bệnh do ô nhiễm không khí gây ra

Thứ Hai, 06:27, 12/10/2026
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VOV.VN - Trước tình trạng ô nhiễm khói mù kéo dài khiến số ca mắc các bệnh hô hấp gia tăng, Bộ Y tế Singapore vừa quyết định kích hoạt hai chương trình trợ cấp y tế quan trọng nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh với chi phí thấp.

Bộ Y tế Singapore (MOH) chính thức thông báo kích hoạt Mạng lưới Phòng khám Y tế Công cộng (PHPC - Public Health Preparedness Clinic) và Gói trợ cấp mùa khói bụi (HSS - Haze Subsidy Scheme) bắt đầu từ hôm nay (12/10). Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chất lượng không khí tại đảo quốc duy trì ở mức “không lành mạnh”, với chỉ số PSI trung bình 24 giờ trong ngày 11/10 dao động từ 115 đến 151.

Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, mức PSI từ 101 đến 200 được xếp loại không lành mạnh, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh tim mạch, hô hấp.

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Khói mù do cháy rừng ở Indonesia bao phủ Singapore. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết: "Mối lo lớn nhất hiện nay là số ca mắc bệnh hô hấp tăng liên tục từng tuần do khói bụi kéo dài trùng hợp với mùa cúm A. Nhằm giảm tải cho các bệnh viện lớn, chúng tôi đã huy động gần 1.400 phòng khám tư nhân sát khu dân cư và kích hoạt gói trợ cấp tiền khám, chữa bệnh cho người dân. Nếu không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, người dân có thể tới các phòng khám tư gần nhà”.

Chính phủ Singapore cho biết gói trợ cấp này sẽ chi trả phần lớn chi phí khám và thuốc cho các bệnh phổ biến do ô nhiễm không khí gây ra như viêm mũi dị ứng, hen suyễn, viêm phế quản, viêm kết mạc và nhiễm trùng đường hô hấp.

Theo đó, trẻ em dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên và các hộ gia đình có thu nhập thấp khi đến khám tại các phòng khám thuộc mạng lưới hỗ trợ sẽ được hưởng mức trợ cấp trực tiếp từ Chính phủ. Người thuộc diện trợ cấp xã hội được miễn toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh; người cao tuổi chỉ phải chi trả tối đa 5 đô la Singapore (SGD), khoảng 4 USD mỗi lần khám; trong khi trẻ em và các đối tượng đủ điều kiện khác chỉ trả tối đa 10 SGD. Phần chi phí còn lại sẽ do ngân sách nhà nước thanh toán trực tiếp cho các cơ sở y tế.

Đây là lần đầu tiên Singapore kích hoạt đồng thời hai chương trình trợ cấp y tế PHPC và HSS kể từ đợt khói mù nghiêm trọng năm 2015. Giới chức y tế nước này cho rằng dù mức độ ô nhiễm hiện chưa lên tới ngưỡng nguy hiểm như năm 2015, thời gian kéo dài của đợt khói mù năm nay đang tạo thêm áp lực đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

PV/VOV-Bangkok
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