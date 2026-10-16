Số ca tử vong do sốc nhiệt tại Hàn Quốc tăng hơn 24% trong mùa hè 2026

Theo báo cáo thống kê do Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc vừa công bố, từ ngày 15/5 đến ngày 30/9 năm nay, số bệnh nhân sốc nhiệt đến điều trị tại các cơ sở y tế cấp cứu trên toàn quốc của nước này là 4.066 ca, giảm 8,8% so với năm ngoái, nhưng số ca tử vong do sốc nhiệt lên tới 36 người, tăng 24,1%.

Mùa hè 2026 được coi là một trong những mùa hè khắc nghiệt nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Trong số những người thiệt mạng, có 17 người trên 80 tuổi, tăng 70%, trong khi số người dưới 80 tuổi tử vong do sốc nhiệt là 19 trường hợp, tương đương năm 2025. Đáng chú ý là, mặc dù tổng số bệnh nhân sốc nhiệt giảm, nhưng số bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên lại tăng 6%, từ mức 1.341 ca của năm ngoái lên 1.421 ca. Đặc biệt, trong khi số ca sốc nhiệt ngoài trời giảm, thì số ca trong nhà lại tăng từ 926 ca của năm ngoái lên 1.004 ca.

Theo một báo cáo khác do Cơ quan khí tượng Hàn Quốc vừa công bố, nhiệt độ trung bình toàn quốc của nước này trong mùa hè năm nay là 25,4 độ C, cao hơn 1,7 độ C so với mức trung bình các năm trước. Nhiệt độ trung bình cao nhất vào đầu tháng 8 vừa qua lên tới 34,4 độ C, cao hơn 2,9 độ C so với năm 2025.

Theo các phân tích chuyên môn, tình trạng biến đổi khí hậu nhanh hơn dự báo dẫn tới nhiệt độ tăng cao, cũng như tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh đi kèm với việc thể lực và sức đề kháng suy giảm… là những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng đáng lo ngại nêu trên.

Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc khuyến cáo do số ca tử vong vì sốc nhiệt ngày càng gia tăng, cần kiểm tra kỹ môi trường sống và theo dõi điều kiện sinh hoạt, đặc biệt là của nhóm người từ 80 tuổi trở lên.