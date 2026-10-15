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Nhật Bản có thêm một bãi phóng tên lửa mới

Thứ Năm, 15:12, 15/10/2026
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VOV.VN - Trong nỗ lực thúc đẩy công nghiệp hàng không vũ trụ, đặc biệt là khu vực tư nhân, Nhật Bản đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng một bãi phóng tên lửa đẩy mới.

 

Bãi phóng tên lửa mới của Nhật Bản vừa được công bố mang tên "LC1", tọa lạc tại Hokkaido Spaceport - một cảng hàng không vũ trụ nằm ở thị trấn Taiki thuộc khu vực cực Bắc Nhật Bản. Cơ sở này bao gồm các hạng mục như bệ phóng tên lửa, khu vực thực hiện các công đoạn lắp ráp tên lửa và đường dẫn khói ngầm giúp thoát khói khi phóng tên lửa…

Bên cạnh đó, công trình phụ trợ dùng để lưu trữ và cung cấp nhiên liệu cho tên lửa cũng đang được Interstellar Technologies - đơn vị đang phát triển tên lửa tại thị trấn Taiki, gấp rút thực hiện, với mục tiêu toàn bộ quá trình xây dựng sẽ hoàn thành vào cuối năm tài chính 2026.

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LC1 nhìn từ trên cao (Ảnh: SPACE COTAN)

Hiện nay, Nhật Bản vẫn đang sử dụng bãi phóng "LC0" để phóng các loại tên lửa quan trắc, nhưng với "LC1", việc phóng các tên lửa có kích thước lớn hơn với khả năng mang theo vệ tinh sẽ trở nên khả thi. Trước mắt, Interstellar Technologies đang lên kế hoạch phóng một mẫu tên lửa mới mang tên "ZERO".

Ông Odagiri Yoshinori - Chủ tịch công ty Space Cotan - doanh nghiệp đang vận hành cảng hàng không vũ trụ Hokkaido Spaceport, bày tỏ mong muốn xây dựng một cụm ngành công nghiệp liên quan đến vũ trụ, từ đó thúc đẩy kinh tế nội vùng và tạo sức sống mới cho địa phương.

Ông Odagiri nói: "Chúng ta đang tiến gần đến giai đoạn mà các bãi phóng trở nên khan hiếm trên toàn cầu. Với nhận thức rằng chúng ta sẽ cần những bãi phóng có thể phục vụ cả khách hàng trong nước lẫn quốc tế, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố các kế hoạch tiếp theo".

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu vào nửa đầu thập niên 2030 sẽ thực hiện khoảng 30 vụ phóng tên lửa mỗi năm thông qua hợp tác công tư. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc phát triển tên lửa, công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các bãi phóng cũng là một nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, LC1 được coi là cứ điểm quan trọng cho công nghiệp hàng không vũ trụ Nhật Bản, đặc biệt là trong khu vực tư nhân.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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