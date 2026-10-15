Theo lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, các cuộc tấn công của Israel hôm qua (14/10) đã khiến bốn người tại Gaza thiệt mạng. Trong đó hai người thiệt mạng khi lực lượng Israel tấn công một chiếc xe gần Khan Yunis ở phía Nam Gaza.

Số người thiệt mạng tại Gaza tiếp tục tăng cao (Ảnh minh họa: Reuters)

Hai người khác, trong đó có một phụ nữ, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Gaza.

Quân đội Israel chưa đưa ra thông tin chi tiết về các cuộc tấn công này, nhưng trước đó cho biết đã tiêu diệt hơn 100 phần tử “khủng bố” trong bốn tháng qua, trong một chiến dịch ở phía Bắc Gaza, đồng thời phá hủy khoảng 8 km đường hầm của Hamas.

Theo cơ quan y tế Gaza, số lượng người Palestine tại Gaza thương vong kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 7/10/2023, đã lên tới 74.389 người thiệt mạng và 175.423 người khác bị thương.