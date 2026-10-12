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Israel mở rộng Đường Vàng ở Gaza

Thứ Hai, 22:19, 12/10/2026
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VOV.VN - Israel hôm 11/10 đã mở rộng Đường Vàng, ranh giới phân chia các khu vực do nước này chiếm đóng quân sự, với các khu vực do người Palestine kiểm soát ở Gaza.

Đường ranh giới này được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025, được đánh dấu bằng những khối bê tông sơn màu vàng, nhưng đã dần dịch chuyển về phía Tây Gaza, khi lực lượng Israel thiết lập các vị trí quân sự và rào chắn, đồng thời phá hủy nhà cửa và khu dân cư, thu hẹp hơn nữa lãnh thổ dành cho người Palestine.

israel mo rong Duong vang o gaza hinh anh 1

Một số xe quân sự và xe công binh của Israel hôm qua đã tiến vào khu phố Shujaiya phía Đông thành phố Gaza, trong bối cảnh pháo kích và tiếng súng nổ xung quanh giao lộ chính của khu vực.

Các cuộc tấn công đã làm bị thương những người Palestine tị nạn đang trú ẩn trong lều ở khu vực này, khiến hàng chục gia đình phải bỏ chạy sau khi phát hiện ra các phương tiện đang tiến đến.

Israel cũng mở rộng Đường Vàng vào phía Đông Deir Al-Balah ở trung tâm Gaza, buộc cư dân của một số ngôi nhà phải sơ tán.

Một trang web quân sự của Israel dẫn lời Chuẩn tướng Liron Betito, chỉ huy Sư đoàn Gaza, hồi đầu tháng này cho biết, quân đội Israel đã chiếm đóng 63% Gaza và thiết lập 40 vị trí quân sự mới.

 

Minh Ngô/VOV- Cairo
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