Israel tiếp tục tấn công Gaza, không kích miền Nam Lebanon

Cơ quan Y tế Palestine hôm nay cho biết, trong 24h qua, quân đội Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công vào dải Gaza, bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực. Hoạt động tập kích khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, cùng hàng chục người khác bị thương.

Cụ thể, số liệu do cơ quan Y tế Palestine tổng hợp và được hãng thông tấn Wafa công bố, trong 24h qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào nhiều khu vực khác nhau ở dải Gaza, đã khiến 10 người thiệt mạng và 65 người bị thương.

Nguồn tin khẳng định đây là một trong những giai đoạn tấn công đẫm máu nhất của quân đội Israel vào Gaza thời gian qua. Cáo buộc được đưa ra đúng thời điểm lệnh ngừng bắn Gaza tròn 1 năm hiệu lực. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc tấn công, không được đề cập.

Hiện trường một vụ tấn công của Israel vào Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Y tế Palestine khẳng định tính chung từ đầu xung đột ngày 7/10/2023, tổng thương vong đã xác định tại Gaza, lên tới 74.370 người chết, 175.371 người bị thương. Riêng trong giai đoạn ngừng bắn từ ngày 10/10/2025, có ít nhất 1.481 người tử vong, 5.254 người bị thương.

Ngoài mặt trận Gaza, quân đội Israel cũng bị cáo buộc thường xuyên tấn công vào quốc gia láng giềng Lebanon. Hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA) trưa nay cho biết, trong sáng 10/10, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội vào nhiều khu vực khác nhau ở tỉnh Nabatieh, phía Nam Lebanon. Trong đó, máy bay chiến đấu Israel đánh phá các thị trấn nằm giữa khu vực Nabatieh al-Fawqa và Kfar Tebnit. Pháo binh Israel dội hỏa lực xuống khu vực ngoại ô 2 thị trấn Haddatha và Baraachit, cùng 2 thung lũng Wadi al-Saluki và Wadi al-Hujair. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại do các cuộc tập kích gây ra, chưa được công bố.

Quân đội Israel cũng chưa lên tiếng xác nhận hay bình luận về báo buộc.