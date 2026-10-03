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Căng thẳng eo biển Hormuz: Tàu chở dầu liên tiếp bị tấn công

Thứ Bảy, 05:19, 03/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) tối 2/19 cho biết, đã nhận được báo cáo về việc một tàu dầu bị tấn công và bốc cháy tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Iran phong tỏa.

Theo nguồn tin, tàu dầu bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định khi đang lưu thông từ phía vịnh Ba Tư ra bên ngoài eo biển Hormuz. Đòn tập kích gây ra một đám cháy nhỏ và khiến nguồn điện trên tàu bị sập. Sự cố được khắc phục ngay sau đó, không gây thương vong và con tàu tiếp tục hải trình. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch con tàu và cảng đến của phương tiện, không được đề cập. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định.

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Đã có nhiều tàu dầu bị tấn công khi di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Đây là lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp, tàu chở dầu được báo cáo bị tấn công tại eo biển Hormuz. Trước đó, truyền thông Iran hôm 1/9 cũng khẳng định một tàu chở dầu cỡ lớn đã bị tập kích khi lưu thông qua tuyến không do Tehran cấp phép tại eo biển Hormuz. Phương tiện bị bốc cháy và không thể tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, các nguồn không nói rõ vụ tấn công do bên nào thực hiện. Quốc tịch phương tiện và tình trạng thủy thủ đoàn, cũng không được đề cập.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu và phân bón chiến lược của thế giới. Trước khi xung đột bùng phát cuối tháng 2/2026, tuyến vận tải này chiếm tới 20% tổng giao dịch dầu thô và khoảng 33% tổng giao dịch phân bón bằng đường biển toàn cầu.

Bá Thi/VOV-Cairo
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