Số liệu chính thức do Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) vừa công bố cho biết trong tháng 10 vừa qua, có ít nhất 30 vụ tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz đã được ghi nhận. Trong tháng 11, số cuộc tấn công cũng đã lên tới 22 vụ, mức cao chưa từng có kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, báo cáo không nói rõ trong số này có bao nhiêu tàu chở dầu và bao nhiêu tàu chở các hàng hóa khác. Bên thực hiện hoạt động tấn công cũng không được đề cập.

Số vụ tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz cao kỷ lục. Ảnh: AP

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trước khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra cuối tháng 2/2026, vùng biển này có khoảng 130-140 tàu hàng lưu thông mỗi ngày.

Tuy nhiên, sau khi xung đột bùng phát, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép với Mỹ. Thời gian gần đây, Tehran liên tục thông báo tình trạng tàu dầu va trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Hầu hết các phương tiện bị cáo buộc đi vào tuyến không an toàn và không tuân thủ hướng dẫn của Iran.

Đáp trả biện pháp của Tehran, quân đội Mỹ đã áp đặt hạn chế với các cảng và vùng biển của Iran, chặn đứng hoạt động xuất khẩu dầu thô vốn là nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của nền kinh tế Iran. Nhiều quan chức cấp cao Iran thừa nhận, biện pháp phong tỏa hải quân của Mỹ, đã và đang tác động nặng nề đến nền kinh tế Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baqaei sáng 23/11 tuyên bố rằng Tehran sẽ dùng mọi biện pháp có thể để, phá vỡ phong tỏa hải quân của Mỹ. Tuy nhiên, các biện pháp đối phó cụ thể, không được tiết lộ.

Trước đó, một số quan chức quân sự hàng đầu Iran cảnh báo sẽ sớm phá vỡ và chấm dứt tình trạng mập mờ “không chiến tranh, không hòa bình” như hiện nay, kể từ bằng biện pháp quân sự.