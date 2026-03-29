Sơn Tây (Trung Quốc): Cháy lớn khiến 3 người tử vong, 23 người bị thương

Thông tin từ các cơ quan truyền thông Trung Quốc cho biết, vụ cháy xảy ra tại một công trình nằm trên phố Thân Hiền Bắc, thuộc quận Tiểu Điếm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa và ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt để sơ tán người dân và tiến hành dập lửa.

Đến cuối giờ tối cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế hoàn toàn. Con số thương vong ban đầu được ghi nhận với 1 người tử vong và 25 người bị thương. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất, số người thiệt mạng đã tăng lên 3 người. Hiện 23 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 9 người bị thương nặng.

Hiện trường đám cháy. Ảnh CCTV

Hình ảnh được người dân địa phương ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, ngọn lửa tập trung chủ yếu ở khu vực tường bên ngoài của tòa nhà.

Trao đổi với báo chí, một cán bộ thuộc Cục Quản lý Tình huống Khẩn cấp quận Tiểu Điếm cho biết các lực lượng chức năng đã được điều động tối đa để khắc phục sự cố. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.