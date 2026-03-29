  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sơn Tây (Trung Quốc): Cháy lớn khiến 3 người tử vong, 23 người bị thương

Chủ Nhật, 09:21, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một tòa nhà ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc vào tối 28/3 đã khiến 3 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Thông tin từ các cơ quan truyền thông Trung Quốc cho biết, vụ cháy xảy ra tại một công trình nằm trên phố Thân Hiền Bắc, thuộc quận Tiểu Điếm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa và ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt để sơ tán người dân và tiến hành dập lửa.

Đến cuối giờ tối cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế hoàn toàn. Con số thương vong ban đầu được ghi nhận với 1 người tử vong và 25 người bị thương. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất, số người thiệt mạng đã tăng lên 3 người. Hiện 23 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 9 người bị thương nặng.

son tay trung quoc chay lon khien 3 nguoi tu vong, 23 nguoi bi thuong hinh anh 1
Hiện trường đám cháy. Ảnh CCTV

Hình ảnh được người dân địa phương ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, ngọn lửa tập trung chủ yếu ở khu vực tường bên ngoài của tòa nhà. 

Trao đổi với báo chí, một cán bộ thuộc Cục Quản lý Tình huống Khẩn cấp quận Tiểu Điếm cho biết các lực lượng chức năng đã được điều động tối đa để khắc phục sự cố. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Cảng dầu chiến lược Ust-Luga của Nga cháy lớn sau đợt tấn công UAV của Ukraine
VOV.VN - Giới chức Nga ngày 25/3 cho biết, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại cảng Ust-Luga trên Biển Baltic – một trong những trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn của Nga – sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine.

Hơn 300 robot tranh tài tại Giải chạy bán marathon robot hình người Bắc Kinh 2026
Hơn 300 robot tranh tài tại Giải chạy bán marathon robot hình người Bắc Kinh 2026

VOV.VN - Hơn 300 người máy sẽ tham gia giải chạy bán marathon robot hình người được tổ chức lần thứ hai tại Bắc Kinh trong tháng 4 tới.

Cháy rừng tiếp tục lan rộng tại Gunma (Nhật Bản)
Cháy rừng tiếp tục lan rộng tại Gunma (Nhật Bản)

VOV.VN - Bắt đầu từ trưa 21/3, một đám cháy rừng đã bùng phát tại khu vực Ueno thuộc tỉnh Gunma – miền Trung Nhật Bản và vẫn đang tiếp tục lan rộng.  

