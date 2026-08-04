Sông ngòi châu Âu cạn nước kỷ lục: Báo động khủng hoảng kinh tế

Sự cố môi trường này đang kích hoạt một làn sóng tác động tiêu cực dây chuyền đến toàn bộ nền kinh tế ở châu Âu. Đánh giá về tác động của đợt hạn hán, các chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng mực nước sông Rhine sụt giảm mạnh đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực vận tải đường thủy.

Lưu lượng sông Danube giảm xuống chỉ còn một phần ba mức bình thường gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Hệ lụy là chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp mũi nhọn tại Tây Âu, đặc biệt là Đức, như hóa chất, luyện kim, lọc dầu và xây dựng, rơi vào tình trạng đứt gãy. Việc chuyển hướng sang đường bộ và đường sắt gặp nhiều khó khăn do áp lực quá tải và chi phí đắt đỏ, đẩy các doanh nghiệp vào cuộc khủng hoảng kép: vừa đe dọa nguồn cung nguyên liệu đầu vào, vừa nghẽn đường tiêu thụ sản phẩm.

Sự cố cạn dòng còn kích hoạt một cuộc khủng hoảng năng lượng rộng lớn. Lưu lượng sông Danube giảm xuống chỉ còn một phần ba mức bình thường, không đủ nước làm mát khiến Hungary phải ngừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân duy nhất, nơi cung cấp 40% sản lượng điện quốc gia. Bulgaria và Romania cũng phải cắt giảm công suất các lò phản ứng, trong khi các nhà máy thủy điện tại Serbia chỉ còn chạy 20% công suất. Song song với đó, các đợt nắng nóng gay gắt lại khiến nhu cầu dùng điều hòa tăng vọt, đẩy giá điện toàn khu vực lên mức cao kỷ lục.

Nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề do gián đoạn vận chuyển vật tư, chi phí năng lượng tăng và thiếu nước tưới. Điển hình như tại Serbia, chính quyền buộc phải dừng trạm bơm nước từ sông Danube, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tưới tiêu cho hơn một triệu hecta đất canh tác. Các chuyên gia dự báo tình trạng khô hạn sẽ còn kéo dài trong nhiều tuần tới, tiếp tục gây áp lực gia tăng lạm phát, làm sụt giảm tăng trưởng GDP và đe dọa thị trường việc làm trên toàn châu Âu.