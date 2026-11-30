Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, SpaceX khẳng định không có bất kỳ bằng chứng nào từ nội bộ công ty hoặc Lầu Năm Góc cho thấy lực lượng Iran đã sử dụng Starlink để tiến hành các hoạt động quân sự chống Mỹ. SpaceX cũng cho biết đã phản bác những thông tin này với Washington Post nhiều tuần trước khi bài báo được công bố.

Trước đó, ngày 28/11, Washington Post dẫn bốn nguồn thạo tin cho biết Iran đã khai thác hệ thống Internet vệ tinh Starlink để hỗ trợ các hoạt động quân sự chống lại lực lượng Mỹ và tỷ phú Elon Musk đã biết về việc sử dụng trái phép dịch vụ này từ tháng 3 năm nay.

Tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu SpaceX. (Ảnh: Reuters)

Tờ báo cũng cho biết một báo cáo mật của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), được gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hồi mùa hè, đã đề cập việc Iran sử dụng công nghệ này cho mục đích quân sự.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 29/11 khẳng định Bộ Quốc phòng Mỹ không có hồ sơ về bất kỳ báo cáo nào của CENTCOM gửi tới Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng liên quan đến vấn đề trên. Tuyên bố của Lầu Năm Góc không trực tiếp đề cập liệu lực lượng Iran có sử dụng Starlink hay không.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của Quốc hội Mỹ trong bối cảnh các nghị sĩ Dân chủ chuẩn bị tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh của tỷ phú Elon Musk sau khi tiếp quản Quốc hội vào tháng 1/2027.

Phát biểu ngày 29/11, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Connecticut Jim Himes, người dự kiến đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, cho biết SpaceX cần giải trình về cáo buộc này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải làm rõ liệu Iran có thể sử dụng công nghệ của Mỹ để tấn công các binh sĩ Mỹ hay không.

Trước đó, ông Jim Himes cũng yêu cầu SpaceX giải thích việc hạn chế khả năng tiếp cận của Ukraine đối với Starshield, phiên bản phục vụ mục đích quân sự của Starlink, đồng thời cảnh báo có thể không tiếp tục ủng hộ việc cấp ngân sách cho các hệ thống quân sự do SpaceX phát triển.