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Tai nạn nghiêm trọng tại lối vào đường hầm ở Pháp, 19 người bị thương

Thứ Sáu, 09:43, 16/10/2026
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VOV.VN - Tối 15/10 (theo giờ địa phương), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực lối vào đường hầm qua eo biển Manche, thuộc địa phận tỉnh Pas-de-Calais, nằm ở miền Bắc nước Pháp, khiến 19 người bị thương.

Theo thông tin từ tỉnh Pas-de-Calais, Pháp, chiếc xe buýt cỡ nhỏ chở các tài xế xe tải đang trên đường chuẩn bị lên chuyến tàu con thoi Le Shuttle để sang Anh thì bất ngờ đâm vào hông một đoàn tàu đang dừng ở khu vực ke đón trả xe. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định.

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Vụ tai nạn không làm gián đoạn các chuyến tàu thương mại Eurostar. Ảnh: Reuters

Bà Agathe Cury, Phó Tỉnh trưởng phụ trách khu vực Calais, cho biết trong số 19 nạn nhân bị thương, có 5 trường hợp bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Hai nạn nhân đã được chuyển viện khẩn cấp đến Trung tâm Bệnh viện Lille, 17 người còn lại được phân bổ về các cơ sở y tế lân cận như Calais và Boulogne-sur-Mer. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng. Cơ quan chức năng Pháp đã liên hệ với lãnh sự quán các nước liên quan để thông báo về tình hình công dân gặp nạn.

Lực lượng cứu nạn gồm 55 lính cứu hỏa, trực thăng thuộc Đội cấp cứu lưu động (SMUR) cùng cảnh sát biên phòng Pháp đã có mặt kịp thời tại hiện trường. Vụ tai nạn không làm gián đoạn các chuyến tàu thương mại Eurostar. Hiện cơ quan tư pháp địa phương đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Biểu tình ở Pháp tiếp tục lan rộng

VOV.VN - Ngày 13/10, làn sóng biểu tình của học sinh, sinh viên Pháp bước vào "Hồi V" với quy mô bùng nổ trên phạm vi toàn quốc. Việc phong tỏa trường học và các cáo buộc về bạo lực cảnh sát đang đẩy căng thẳng giữa giới trẻ và chính quyền lên đỉnh điểm.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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