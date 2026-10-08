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Pháp công bố biện pháp hạ giá nhiên liệu

Thứ Năm, 15:08, 08/10/2026
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VOV.VN - Ngày 7/10, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã công bố gói biện pháp khẩn cấp nhằm kìm đà tăng giá nhiên liệu và tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp. Chính phủ đồng thời khẳng định cam kết đưa thâm hụt ngân sách xuống 5% GDP vào năm 2027. 

Phát biểu từ Phủ Thủ tướng Pháp, ông Lecornu thông báo sẽ mở kho dự trữ quốc gia, tung ra 10 triệu thùng dầu diesel trong ba tháng tới. Lượng dầu này được mua vào từ trước khi thị trường sốt giá và sẽ được cung ứng cho các doanh nghiệp đầu mối theo giá gốc, kỳ vọng kéo giảm giá dầu diesel tại các trạm bán lẻ từ 12 đến 18 cent mỗi lít.

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Thủ tướng Pháp cảnh báo không gian tài khóa của Pháp đang vô cùng eo hẹp do gánh nặng nợ công từ các đợt ứng phó khủng hoảng trước đây. Ảnh: Reuters

Trong những ngày tới, Thủ tướng Pháp sẽ gặp các nhà phân phối nhiên liệu để thống nhất phương án triển khai. Ông cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Pháp EDF huy động tối đa công suất phát điện để chuẩn bị cho mùa Đông, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chính phủ đã triển khai kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời xây dựng kế hoạch phục hồi để giúp các trang trại vượt qua thiệt hại do nắng nóng vừa qua. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Pháp cũng sẽ công bố các biện pháp hỗ trợ bổ sung trong ngày 8/10 tại Hội nghị Chăn nuôi ở Cournon, miền Trung nước Pháp.

Khép lại bài phát biểu, ông Lecornu cảnh báo không gian tài khóa của Pháp đang vô cùng eo hẹp do gánh nặng nợ công từ các đợt ứng phó khủng hoảng trước đây. Trong bối cảnh đó, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách xuống 5% GDP vào năm 2027, dù đang phải ứng phó với nhiều khó khăn kinh tế và xã hội.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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