Tập đoàn Ấn Độ thâu tóm hãng dược Mỹ trong thương vụ kỷ lục 11,75 tỷ USD

Động thái mua lại hãng dược phẩm Mỹ của Tập đoàn Sun Pharma của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp dược lớn nhất Ấn Độ (tính theo vốn hóa thị trường) đang đẩy mạnh chiến lược chuyển dịch sang các dòng thuốc chuyên khoa có biên lợi nhuận cao, tập trung vào các lĩnh vực như da liễu, ung thư và điều trị béo phì. Mục tiêu là bù đắp sự sụt giảm doanh thu tại thị trường Mỹ - nơi công ty đang chịu tác động từ những thay đổi về chính sách thuế quan.

Giám đốc điều hành Sun Pharma họp báo tại Mumbai. Ảnh: ANI

Theo thỏa thuận, Sun Pharma sẽ trả 14 USD/cổ phiếu cho Organon, cao hơn khoảng 24% so với giá đóng cửa ngày 24/4. Thông tin này đã ngay lập tức tác động tích cực đến thị trường, khi cổ phiếu Sun Pharma tăng 7% trong phiên giao dịch, nâng giá trị vốn hóa thêm gần 2,9 tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu Organon cũng tăng mạnh trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Giới phân tích nhận định, dù Organon có quy mô tương đối nhỏ tại Mỹ, song thương vụ này vẫn mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho Tập đoàn dược Ấn Độ. Dự kiến, doanh thu hợp nhất của tập đoàn có thể tăng thêm khoảng 6,2 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) được dự báo có thể tăng từ 30–40% vào năm tài chính 2028.

Bên cạnh yếu tố tài chính, thương vụ còn mở ra cơ hội mở rộng thị trường cho Sun Pharma, đặc biệt tại các khu vực như Trung Quốc, Brazil và nhiều nền kinh tế đang phát triển – nơi hiện diện của hãng còn hạn chế. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Ấn Độ củng cố vị thế như một nhà sản xuất dược phẩm có thương hiệu và thuốc chuyên khoa trên quy mô toàn cầu.

Để thực hiện thương vụ, Sun Pharma cho biết sẽ sử dụng nguồn tiền mặt sẵn có kết hợp với các khoản vay từ ngân hàng. Tính đến cuối năm 2025, Organon đang gánh khoản nợ ròng khoảng 8,6 tỷ USD, trong khi Sun Pharma duy trì mức nợ thấp hơn nhiều, khoảng 198 triệu USD, cùng lợi nhuận hơn 1,1 tỷ USD – cho thấy nền tảng tài chính tương đối vững chắc.

Đáng chú ý, việc sáp nhập sẽ giúp Sun Pharma mở rộng đáng kể danh mục sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ – vốn là thế mạnh của Organon với hơn 70 loại thuốc được phân phối tại khoảng 140 quốc gia.

Giới quan sát nhận định, thương vụ này không chỉ mang ý nghĩa về quy mô mà còn phản ánh xu hướng các doanh nghiệp dược phẩm Ấn Độ tăng tốc vươn ra quốc tế, hướng tới các phân khúc giá trị cao và bền vững hơn trong chuỗi cung ứng y tế toàn cầu.