Tàu dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo Hormuz

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không cung cấp thông tin chi tiết liên quan về con tàu phát nổ ở eo biển hormuz, bao gồm quốc tịch con tàu, tình trạng thủy thủ đoàn, thời điểm tàu dầu gặp sự cố, cũng như việc con tàu có chở theo hàng hóa hay không. Các nguồn khu vực cũng chưa xác nhận thông tin.

Iran kiểm soát tàu thuyền qua lại trên eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 9/10, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công một tàu dầu tại eo Hormuz với cáo buộc không tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Tehran. Tuy nhiên, vụ việc cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Về phía các quốc gia khu vực, Vệ binh Quốc gia UAE tối qua cho biết lực lượng này đã gửi cứu thành công 22 thủy thủ người châu Á trên một tàu dầu bị bốc cháy tại Vịnh Ba Tư. Nguồn tin khẳng định toàn bộ thủy thủ trong tình trạng sức khỏe ổn định. Các thuyền viên đã được kiểm tra và chăm sóc sức khỏe, trước khi bàn giao cho giới chức các nước liên quan. Tuy nhiên, các thông tin khác như bối cảnh xảy ra vụ cháy, hay quốc tịch con tàu, không được đề cập.

Việc tàu dầu liên tiếp bị tấn công hoặc gặp sự cố tại vùng Vịnh và eo Hormuz thời gian qua, làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ xảy ra thương vong nghiêm trọng với các thủy thủ, thậm chí làm bùng phát trở lại xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran. Trong giai đoạn tháng 8 và 9 vừa qua, quân đội Mỹ nhiều lần tập kích vào Iran với cáo buộc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz và đe dọa tự do hàng hải quốc tế.