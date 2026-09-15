Tàu dầu vướng thủy lôi phát nổ tại eo biển Hormuz, Iran cấm 77 tàu lưu thông

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết phương tiện gặp nạn là Algaya – một tàu chở dầu cơ lớn. Chiếc tàu này đã đi vào vùng không an toàn ở eo Hormuz mà Iran đã từng cảnh báo. Sau khi vướng phải thủy lôi, con tàu đã bốc cháy dữ dội. Các nỗ lực dập lửa đã không mang lại hiệu quả và phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tàu thuyền đi vào eo biển Hormuz. Ảnh AP.

Tuy nhiên, thông báo của IRGC không cho biết thời điểm tàu gặp nạn. Tình trạng thủy thủ đoàn cũng không được đề cập.

Một số nguồn tin khu vực cho rằng con tàu mà IRGC nhắc đến có thể là tàu chở dầu El Gaia của Ấn Độ. Tàu này bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định hồi sáng qua tại vùng biển Oman, bên trong eo Hormuz. 13 thủy thủ trên tàu được cứu sống, 1 người mất tích.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Iran hôm qua đã công bố danh sách 77 tàu bị cấm lưu thông qua eo biển Hormuz. Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư (PGSA) khẳng định các tàu trong danh sách đã vi phạm quy định của Iran về an toàn hàng hải.

Bất kỳ phương tiện nào trong số này đi vào eo biển Hormuz, sẽ bị phạt tiền hoặc bị bắt giữ, thậm chí tịch thu. Không chỉ có vậy, mọi phương tiện giao dịch với các tàu, bao gồm trung chuyển hàng giữa tàu với tàu, cũng sẽ bị đưa vào danh sách cấm.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2/2026, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào nước này. Biện pháp của Tehran khiến lượng tàu đi qua eo Hormuz suy giảm mạnh, chỉ còn dưới 10 tàu giai đoạn cuối tuần qua, chưa bằng 10% thời điểm trước khi xung đột bùng phát.