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Tàu hàng đi qua eo Hormuz khôi phục cao kỷ lục

Thứ Sáu, 06:12, 25/09/2026
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VOV.VN - Truyền thông khu vực dẫn lời một quan chức Mỹ tối 24/9 cho biết lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz trong ngày trước đó (23/9) đạt mức khôi phục kỷ lục, gần bằng một nửa giai đoạn trước khi chiến tranh Mỹ - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Cụ thể, quan chức Mỹ cho biết trong ngày 23/9, có khoảng 60 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, mang theo lượng dầu thô cao nhất kể từ đầu tháng 7, lên tới 22 triệu thùng. Trong số các phương tiện lưu thông, có khoảng 40 tàu được hải quân Mỹ hộ tống và bảo vệ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập và đáng tin cậy xác nhận.

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Tàu hàng đi qua eo Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế sáng qua cho biết, trong ngày 23/9 chỉ ghi nhận 10 tàu hàng các loại vượt qua eo biển Hormuz, tăng nhẹ so với 7 tàu của ngày liền trước nhưng vẫn thấp hơn đáng kể mức trung bình 17 tàu của giai đoạn 10 ngày gần nhất. Mặc dù vậy, thống kê cũng thừa nhận số tàu lưu thông trên thực tế có thể cao hơn con số ghi nhận, do nhiều chủ phương tiện đã chủ động tắt hệ thống định vị và định danh khi lưu thông.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026, trung bình mỗi ngày có từ 130-140 tàu hàng đi qua vùng biển này.

Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin có tới 60 tàu hàng đi qua eo Hormuz ngày 23/9. Tuy nhiên, một số chuyên gia khu vực cho rằng số liệu này có thể đáng tin cậy. Nguyên do là bởi Iran có thể đã ngầm thỏa hiệp với Mỹ về tạm thời mở lại eo Hormuz, để được nới lỏng trừng phạt từ Washington.

Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran từ giữa tháng 7. Hơn 2 tháng sau, Washington tuyên bố cấm toàn bộ các hãng hàng không của Iran hạ cánh trên phạm vi toàn thế giới từ ngày 23/9. Truyền thông Iran hôm qua xác nhận một loạt quốc gia khu vực và thế giới đã thông báo quyết định không tiếp nhận các máy bay Iran, trong đó có UAE, Iraq, Oman, Qatar, Azerbaijan.

Bá Thi/VOV-Cairo
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