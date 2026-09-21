Sáng 21/9, tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

Đây là tàu dầu đầu tiên được báo cáo bị tấn công tại eo biển Hormuz trong 3 ngày qua, sau vụ 2 tàu dầu bị tập kích hôm 18/9. Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, phương tiện bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định. 2 thủy thủ trên tàu bị thương nhẹ và con tàu vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu cũng như thủy thủ đoàn, không được đề cập. Vũ khí và bên thực hiện cuộc tấn công, cũng chưa được xác định.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Thông tin về vụ tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, được công bố trong bối cảnh Iran tiếp tục tuyên bố đóng cửa vùng biển chiến lược này. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm qua khẳng định, eo Hormuz sẽ không được mở lại, chừng nào Mỹ chưa đáp ứng các điều kiện của Iran, bao gồm từ bỏ toàn bộ hoạt động thù địch chống Tehran.

Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cuối tuần trước khẳng định, eo Hormuz vẫn mở cho các tàu thương mại lưu thông. Trong hơn 2 tháng qua, CENTCOM đã hỗ trợ 2.000 lượt tàu vượt qua eo biển Hormuz an toàn, cung cấp khoảng 1 tỷ thùng dầu thô từ vùng Vịnh cho thị trường thế giới. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập kiểm chứng.

Còn theo dữ liệu phân tích hàng hải mới nhất hôm nay, trong 2 ngày cuối tuần qua, chỉ có 12 tàu hàng đi qua eo Hormuz, giảm mạnh từ mức 35 tàu của 2 ngày cuối tuần trước nữa.