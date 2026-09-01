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Tàu hàng đi qua eo Hormuz vẫn ở mức thấp, Iran sẵn sàng hòa giải với Mỹ

Thứ Ba, 17:55, 01/09/2026
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VOV.VN- Ngày 1/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định sẵn sàng thực thi cam kết và tiến hành hòa giải với Mỹ, nếu Washington khôi phục thỏa thuận với Tehran. Trên thực địa, căng thẳng gia tăng trở lại giữa Mỹ và Iran khiến lượng tàu đi qua eo Hormuz vẫn duy trì ở mức rất thấp, đẩy giá dầu thô toàn cầu lên cao.

 

Trong phiên giao dịch sáng nay (1/9), giá dầu thô trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng thêm. Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,2%, lên mức 91,54 USD/thùng. Tương tự, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng 1,5%, lên mức 87,03 USD/thùng. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, dầu thô trên thị trường thế giới tăng giá, dù mức tăng không mạnh như ngày đầu tuần với trên 2%.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, Kyrgyzstan (Ảnh: Reuters)

Theo giới phân tích, giá dầu thô tăng cao là do căng thẳng gia tăng trở lại tại Trung Đông, tâm điểm là eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Đêm 30 và sáng 31/8, các lực lượng Mỹ và Iran đã mở lại các cuộc giao tranh, lần đầu tiên sau hơn 1 tháng dừng đụng độ.     

Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế do Kpler công bố ngày 1/9 cho biết, trong ngày 31/8, chỉ có 5 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, thấp hơn rất nhiều mức trung bình 14 tàu của 10 ngày trước đó. Trong số này có 4 tàu đi từ vịnh Ba Tư ra bên ngoài, 1 tàu lưu thông theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, không có tàu nào là tàu chở dầu hay khí hóa lỏng. Hơn thế, ngày 31/8 cũng ghi nhận một tàu chở dầu bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz. Đây đều là những nhân tố tác động bất lợi đến nguồn cung năng lượng, khiến giá dầu thô tăng lên.

Về phản ứng đáng chú ý mới nhất của Iran với cuộc khủng hoảng hiện nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay (1/9) tuyên bố rằng nước này sẽ ngay lập tức phúc đáp, nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh ký hồi tháng 6 giữa Tehran và Washington, còn được biết tên với tên gọi Bản ghi nhớ Islamabad.

Ông Pezeshkian trước đó cảnh báo việc kéo dài chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào cũng như toàn khu vực. Theo đó, Mỹ cần từ bỏ cách tiếp cận thù địch, chuyển sang đối thoại một cách thực chất với Iran để giải quyết bất đồng.

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Ông Trump cảnh báo sẽ “đánh mạnh” Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/8 cảnh báo Washington sẽ “đánh mạnh” Iran sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng.

Bá Thi/VOV-Cairo
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