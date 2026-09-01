Ông Trump cảnh báo sẽ “đánh mạnh” Iran

Phát biểu với Fox News ngày 31/8 sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “đánh mạnh” Iran. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ có phản ứng sau khi Tehran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordan. Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn ít nhất 8 tên lửa. Iran cũng phóng máy bay không người lái hướng tới một căn cứ có lực lượng Mỹ tại UAE.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Vòng giao tranh mới bắt đầu trong ngày 30/8, khi lực lượng Mỹ tấn công hai bệ phóng rocket của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, trên đảo Larak, một vị trí chiến lược gần eo biển Hormuz. Iran sau đó đã phóng tên lửa vào hai căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan để đáp trả.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cho biết đây là hành động “hạn chế và chính xác” nhằm vào lực lượng Iran đang tạo ra mối đe dọa tức thời. Một quan chức Mỹ cho biết lực lượng Iran được phát hiện chuẩn bị phóng rocket mang thủy lôi xuống eo biển Hormuz.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Iran tấn công các quốc gia Vùng Vịnh kể từ khi chiến tranh bắt đầu đã khiến Tehran đánh mất sự ủng hộ trong khu vực. Tổng thống Mỹ gọi đây là “một điều rất tốt” đối với Washington.

Đáng chú ý, ông Trump cũng đăng trên Truth Social một video do trí tuệ nhân tạo tạo ra, mô tả các vụ nổ tại đảo Kharg, kèm tuyên bố trung tâm năng lượng quan trọng nhất của Iran đang “bị phá tan thành từng mảnh”. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy Kharg thực sự đang bị tấn công. Một quan chức dầu mỏ Iran khẳng định tình hình trên đảo vẫn bình thường và hoạt động dầu mỏ không bị gián đoạn.

Trong khi đó, Tổng thống Iran hôm 30/8 cho rằng Mỹ đang tìm cách kéo dài cuộc chiến với Tehran, đồng thời kêu gọi Washington tiến hành đối thoại và hợp tác để giải quyết bất đồng.

Cáo buộc được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra chiều qua, trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Bishkek, Kyrgyzstan, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ông Pezeshkian khẳng định Iran vẫn đang tiếp tục tìm cách đạt được thỏa thuận và đồng thuận với Mỹ. Theo Tổng thống Iran, việc kéo dài chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào cũng như toàn khu vực.

Tuyên bố của Tổng thống Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa mở lại hoạt động tấn công vào Iran sau hơn 1 tháng hai bên dừng giao tranh. Đêm 30/8, lực lượng Mỹ không kích vào đảo Larak của Iran tại eo biển Hormuz, viện lý do ngăn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rải thủy lôi xuống tuyến hàng hải quốc tế. Đòn tập kích khiến 3 binh sỹ và dân thường Iran thiệt mạng. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào 3 căn cứ của Mỹ đặt tại Jordan và UAE. Tehran cảnh báo sẽ giáng thêm những đòn thảm khốc vào các mục tiêu Mỹ, nếu hành động gây hấn của Washington còn tiếp diễn.