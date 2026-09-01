Nóng thế giới hôm nay 1/9: Iran tấn công 3 căn cứ Mỹ, cảnh báo giáng đòn đau đớn

Mỹ không kích bệ phóng tên lửa Iran trên đảo Larak. Ngày 30/8, lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Tim Hawkins cho biết

Theo ông Hawkins, các lực lượng thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị phát hiện đang chuẩn bị phóng tên lửa và triển khai thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebi gọi cuộc tấn công của Mỹ là một “sai lầm chiến lược và chí mạng” trong cuộc chiến kinh tế mà Washington tiến hành nhằm vào Iran. Theo Iran International, ông Mohebi cho rằng động thái này sẽ làm thay đổi cán cân theo hướng bất lợi cho những bên lên kế hoạch tấn công và khiến họ phải đối mặt với những tổn thất đáng kể.

Iran sử dụng tên lửa Kheibar Shekan trong các cuộc tấn công vào Mỹ và đồng minh tại Trung Đông. Ảnh: Reuters

Iran tấn công đáp trả vào căn cứ Mỹ tại Jordan. Theo thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã tấn công và đánh trúng căn cứ Mawaffak Salti, do quân đội Mỹ vận hành tại khu vực Aqaba, phía Nam Jordan.

Cùng lúc, truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy gần căn cứ Mỹ ở Aqaba. Tuy nhiên, chưa rõ các vụ nổ do tên lửa của Iran, hay do hoạt động đánh chặn của phòng không Jordan gây ra.

Trước đó, ngay sau đòn tập kích của không quân Mỹ vào đảo Larak của Iran gần eo biển Hormuz, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố, thề sẽ giáng đòn thảm khốc nhằm vào lực lượng Mỹ để trả đũa. IRGC cũng xác nhận, có 1 binh sỹ thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong đòn không kích của Mỹ.

Iran tấn công 3 căn cứ Mỹ, cảnh báo giáng đòn đau đớn

Iran sáng 31/8 tuyên bố đã tấn công 3 căn cứ, đồng thời bắn hạ một UAV MQ-9 hiện đại của quân đội Mỹ tại khu vực. Tehran cảnh báo sẽ giáng thêm những đòn đau đớn, nếu Washington tiếp tục gây hấn.

Ba căn cứ Mỹ mà Iran tuyên bố đã tập kích gồm 2 ở Jordan và 1 ở Các tiểu vương quốc Arab thông nhất (UAE). Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 2 căn cứ ở Jordan là King Hussein và Azraq, bị tấn công bởi các tên lửa đạn có độ chính xác cao.

Trong khi đó, căn cứ Al Minhad ở UAE, bị tập kích bởi các máy bay không người lái cảm tử mang thuốc nổ. IRGC khẳng định các đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích đảo Larak của Iran tại eo biển Hormuz đêm 30/8 khiến một số binh sỹ và dân thường thiệt mạng.

Mỹ dự kiến tung các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào Iran hàng tuần. Phát biểu tại bang Bắc Carolina, trước thềm cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, G20, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, trọng tâm đầu tiên trong chiến dịch mới sẽ là các ngân hàng và tổ chức tài chính tham gia xử lý các giao dịch liên quan tới Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Washington muốn gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc tiếp nhận tiền của Iran hoặc giúp Tehran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế là không thể chấp nhận được. Ông Bessent cho biết Mỹ có thể công bố thêm các trường hợp tương tự mỗi tuần, qua đó biến các biện pháp trừng phạt thứ cấp thành một công cụ gây sức ép thường xuyên đối với các đối tác kinh tế của Iran. Các biện pháp này nằm trong chiến dịch gây sức ép kinh tế mới mà chính quyền Trump triển khai sau sáu tháng xung đột với Iran.

Nga phát tín hiệu cứng rắn về chiến sự với Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các lực lượng Nga đang tiến công trên toàn bộ tuyến tiền tuyến trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Chúng tôi đang tiến công trên tất cả các hướng của tiền tuyến. Đà tiến công của chúng tôi là rõ ràng và diễn biến hoàn toàn tích cực đối với Nga”, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói và nhấn mạnh diễn biến trên tiền tuyến hiện đang có lợi cho Nga.

Ông Peskov cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, song hiện chưa có điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán.

Điện Kremlin nêu điều kiện diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky. Ảnh: Axios

Điện Kremlin nêu điều kiện diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Vladimir Zelensky chỉ có thể diễn ra để chính thức hóa các thỏa thuận, trong đó không thể chỉ là một “thỏa thuận đơn giản”.

“Đã có những lời kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky trong một thời gian khá dài. Các bạn đều biết rõ lập trường của Tổng thống Nga, một cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra nhằm chính thức hóa các thỏa thuận. Đây hoàn toàn không phải một thỏa thuận đơn giản mà là một tiến trình hòa bình rất phức tạp, bao gồm số lượng lớn các vấn đề và chi tiết”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh việc các nhà lãnh đạo gặp nhau chỉ để thảo luận những vấn đề chi tiết là không cần thiết.

Ukraine lên kế hoạch phóng 1.000 UAV tấn công tầm xa vào Nga mỗi ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này có kế hoạch tăng gấp 3 sản lượng máy bay không người lái (UAV) tầm xa để phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

"Mục tiêu là đạt 1.000 UAV mỗi ngày để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Hiện tại, chúng ta đang đạt trung bình 300 UAV/ngày. Con số này cần phải được tăng lên. Chúng ta có một mục tiêu rất cụ thể và sẽ hoàn thành nhiệm vụ này”, nhà lãnh đạo Ukraine công khai kế hoạch trên sau một cuộc họp của Bộ Chỉ huy tối cao Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, các vụ tập kích tầm xa của Ukraine đang gây khó khăn cho nền kinh tế và hệ thống hậu cần của Nga, đặc biệt dẫn đến sự sụt giảm về dự trữ và xuất khẩu xăng dầu. Ông cũng lưu ý lần đầu tiên trong lịch sử, Nga đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng và Moscow đang phải chi tiền để hỗ trợ các công ty dầu khí.

Trung Quốc phát hiện 8 điểm nguy cơ cao về địa chất tại khu vực lũ quét ở Tây Tạng. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, bộ này đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 30/8 để tiếp tục phối hợp và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp đối với thảm họa sạt lở bùn đá tại Cát Long (Gyirong), Tây Tạng.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, kể từ ngày 28/8, bộ này đã triển khai toàn diện công tác rà soát các nguy cơ và hiểm họa thiên tai tại những khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến nay, thông qua việc kết hợp phân tích dữ liệu viễn thám và khảo sát thực địa, các chuyên gia đã xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất trong khu vực xảy ra thảm họa, với 8 điểm bước đầu được xếp vào nhóm nguy cơ cao.

Bộ này cũng cho biết thêm, công tác kiểm tra và sàng lọc các nguy cơ địa chất đang được tăng cường tại các khu vực trọng yếu, bao gồm các tuyến đường cứu hộ khẩn cấp, các ngôi làng lân cận và các khu tái định cư.

Nepal chạy đua tìm kiếm hơn 3.000 người mất tích sau thảm họa lũ quét. Theo số liệu cập nhật ngày 30/8, ít nhất 804 người đã thiệt mạng tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), trong khi 3.048 người vẫn mất tích, trong đó có hàng trăm công dân nước ngoài. Một số thi thể được cho là đã bị dòng nước cuốn xuống hạ lưu, có thể tới tận Ấn Độ.

Thảm họa xảy ra sáng 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một vụ sụp đổ sông băng đã tạo ra dòng nước lớn mang theo đất đá và bùn tràn xuống hạ lưu, tàn phá các khu dân cư trên đường đi. Hiện Nepal vẫn đang chạy đua tìm kiếm hơn 3.000 người mất tích sau thảm họa lũ quét, trong khi nguy cơ lũ mới tiếp tục cản trở hoạt động cứu hộ.