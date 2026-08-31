Iran bắt tàu hàng tại eo biển Hormuz

Giới chức Iran thông báo con tàu bị bắt giữ do đã xả dầu và chất thải bẩn xuống eo biển Hormuz. Đây là tàu hàng đầu tiên bị Iran bắt giữ tại eo Hormuz thời gian qua với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường.

Động thái được tiến hành trong bối cảnh Tehran liên tục khẳng định chủ quyền và quyền kiểm soát đối với eo Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu cũng như thủy thủ đoàn không được đề cập. Biện pháp xử lý phương tiện cũng chưa được công bố.

Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz trong bối cảnh quân đội Iran tăng cường kiểm soát khu vực. Hình ảnh tàu bè đi qua eo biển Hormuz, nhìn từ phía bờ biển Musandam, Oman ngày 28/8 (Ảnh: Reuters)

Liên quan phản ứng quốc tế với việc Iran phong tỏa eo Hormuz, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay kêu gọi đảm bảo tự do lưu thông an toàn của tàu thuyền qua vùng biển này. Lời kêu gọi được ông Modi đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức ở Bishkek, Kyrgyzstan.

Theo một số số liệu đáng tin cậy, Ấn Độ là một trong những quốc gia có nhiều công dân bị thương vong nhất do các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz thời gian qua.