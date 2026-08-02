English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tây Ban Nha dựng rào chắn nổi ở Ceuta sau vụ vượt biên khiến 67 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 07:50, 02/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tây Ban Nha lắp đặt rào chắn nổi dài 500 m ngoài khơi Ceuta sau khi khoảng 50.000 người vượt biên từ Morocco, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.

Ngày 1/8, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha công bố hình ảnh lực lượng chức năng triển khai hàng rào nổi dài 500 mét tại vùng biển Ceuta, giáp biên giới với Morocco, nhằm tăng cường kiểm soát người di cư sau làn sóng vượt biên quy mô lớn khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.

Theo giới chức Tây Ban Nha, khoảng 50.000 người đã vượt biên bằng đường bộ và đường biển từ Morocco vào Ceuta trong hai ngày 30–31/7. Đây được xem là đợt di cư lớn chưa từng có tại một trong những đường biên giới trên bộ hiếm hoi giữa Liên minh châu Âu (EU) và châu Phi.

Phía Tây Ban Nha cho biết hơn 48.000 người đã quay trở lại Morocco trong vòng 48 giờ.

tay ban nha dung rao chan noi o ceuta sau vu vuot bien khien 67 nguoi thiet mang hinh anh 1
Lực lượng biên phòng Tây Ban Nha ở Ceuta. (Ảnh: Reuters)

Hàng rào nổi bắt đầu được lắp đặt từ sáng 1/8 tại khu vực đê chắn sóng Tarajal, một trong những điểm người di cư thường sử dụng để tìm cách vào Ceuta.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, hệ thống này gồm một rào chắn khí nổi kết hợp với phao neo trên biển, nhô cao từ 30 đến 70 cm so với mặt nước và kéo sâu khoảng 1 mét xuống dưới mặt nước nhằm ngăn người vượt biên bằng đường biển. Một luồng di chuyển giữa các hàng rào vẫn được chừa lại để tàu tuần tra của lực lượng Vệ binh Dân sự hoạt động.

Làn sóng vượt biên quy mô lớn vào Ceuta đã làm dấy lên lo ngại trên toàn Liên minh châu Âu. 22 quốc gia thành viên EU đã kêu gọi tăng cường phối hợp nhằm bảo vệ các đường biên giới bên ngoài của khối, đồng thời triển khai thêm các biện pháp ứng phó với tình trạng di cư bất hợp pháp.

Hoàng Nguyễn/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao hàng chục nghìn người di cư đổ về vùng Ceuta của Tây Ban Nha?
Vì sao hàng chục nghìn người di cư đổ về vùng Ceuta của Tây Ban Nha?

VOV.VN - Khoảng 60.000 người di cư từ Morocco đã tràn vào vùng Ceuta của Tây Ban Nha chỉ trong một tuần. Khó khăn kinh tế, thông tin sai lệch trên mạng xã hội và những tranh cãi chính trị được cho là các nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng vượt biên chưa từng có này.

Vì sao hàng chục nghìn người di cư đổ về vùng Ceuta của Tây Ban Nha?

Vì sao hàng chục nghìn người di cư đổ về vùng Ceuta của Tây Ban Nha?

VOV.VN - Khoảng 60.000 người di cư từ Morocco đã tràn vào vùng Ceuta của Tây Ban Nha chỉ trong một tuần. Khó khăn kinh tế, thông tin sai lệch trên mạng xã hội và những tranh cãi chính trị được cho là các nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng vượt biên chưa từng có này.

Khủng hoảng di cư Ceuta: Thủ tướng Tây Ban Nha tới hiện trường, châu Âu căng thẳng
Khủng hoảng di cư Ceuta: Thủ tướng Tây Ban Nha tới hiện trường, châu Âu căng thẳng

VOV.VN - Ngày 31/7, tình hình tại thành phố Ceuta (Tây Ban Nha) giáp biên giới Marốc đang rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Hàng chục nghìn người nhập cư trái phép đã tràn qua biên giới, buộc Chính phủ Tây Ban Nha phải triển khai quân đội. Khủng hoảng ngoại giao lan rộng ra toàn Liên minh châu Âu (EU).

Khủng hoảng di cư Ceuta: Thủ tướng Tây Ban Nha tới hiện trường, châu Âu căng thẳng

Khủng hoảng di cư Ceuta: Thủ tướng Tây Ban Nha tới hiện trường, châu Âu căng thẳng

VOV.VN - Ngày 31/7, tình hình tại thành phố Ceuta (Tây Ban Nha) giáp biên giới Marốc đang rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Hàng chục nghìn người nhập cư trái phép đã tràn qua biên giới, buộc Chính phủ Tây Ban Nha phải triển khai quân đội. Khủng hoảng ngoại giao lan rộng ra toàn Liên minh châu Âu (EU).

Italy kêu gọi đóng cửa Schengen đối với Tây Ban Nha vì khủng hoảng di cư ở Ceuta
Italy kêu gọi đóng cửa Schengen đối với Tây Ban Nha vì khủng hoảng di cư ở Ceuta

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani hôm qua (30/7) đã kêu gọi đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha sau khi hàng trăm người di cư vượt biên từ Marốc vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi vừa qua.

Italy kêu gọi đóng cửa Schengen đối với Tây Ban Nha vì khủng hoảng di cư ở Ceuta

Italy kêu gọi đóng cửa Schengen đối với Tây Ban Nha vì khủng hoảng di cư ở Ceuta

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani hôm qua (30/7) đã kêu gọi đóng cửa khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha sau khi hàng trăm người di cư vượt biên từ Marốc vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi vừa qua.

Cháy rừng diễn biến phức tạp, Pháp và Tây Ban Nha đẩy mạnh ứng phó khẩn cấp
Cháy rừng diễn biến phức tạp, Pháp và Tây Ban Nha đẩy mạnh ứng phó khẩn cấp

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài và thời tiết khô hạn khiến cháy rừng tại Pháp và Tây Ban Nha diễn biến nghiêm trọng, buộc hai nước huy động lực lượng quy mô lớn, sơ tán hàng trăm nghìn người và nâng mức cảnh báo nhằm ngăn chặn thảm họa lan rộng.

Cháy rừng diễn biến phức tạp, Pháp và Tây Ban Nha đẩy mạnh ứng phó khẩn cấp

Cháy rừng diễn biến phức tạp, Pháp và Tây Ban Nha đẩy mạnh ứng phó khẩn cấp

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài và thời tiết khô hạn khiến cháy rừng tại Pháp và Tây Ban Nha diễn biến nghiêm trọng, buộc hai nước huy động lực lượng quy mô lớn, sơ tán hàng trăm nghìn người và nâng mức cảnh báo nhằm ngăn chặn thảm họa lan rộng.

Biển người chào đón ĐT Tây Ban Nha mang chức vô địch World Cup 2026 về nước
Biển người chào đón ĐT Tây Ban Nha mang chức vô địch World Cup 2026 về nước

VOV.VN - ĐT Tây Ban Nha mang chức vô địch World Cup 2026 trở về nước và có buổi lễ mừng công hoành tráng trước hàng triệu người hâm mộ.

Biển người chào đón ĐT Tây Ban Nha mang chức vô địch World Cup 2026 về nước

Biển người chào đón ĐT Tây Ban Nha mang chức vô địch World Cup 2026 về nước

VOV.VN - ĐT Tây Ban Nha mang chức vô địch World Cup 2026 trở về nước và có buổi lễ mừng công hoành tráng trước hàng triệu người hâm mộ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ