Tây Ban Nha dựng rào chắn nổi ở Ceuta sau vụ vượt biên khiến 67 người thiệt mạng

Ngày 1/8, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha công bố hình ảnh lực lượng chức năng triển khai hàng rào nổi dài 500 mét tại vùng biển Ceuta, giáp biên giới với Morocco, nhằm tăng cường kiểm soát người di cư sau làn sóng vượt biên quy mô lớn khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.

Theo giới chức Tây Ban Nha, khoảng 50.000 người đã vượt biên bằng đường bộ và đường biển từ Morocco vào Ceuta trong hai ngày 30–31/7. Đây được xem là đợt di cư lớn chưa từng có tại một trong những đường biên giới trên bộ hiếm hoi giữa Liên minh châu Âu (EU) và châu Phi.

Phía Tây Ban Nha cho biết hơn 48.000 người đã quay trở lại Morocco trong vòng 48 giờ.

Lực lượng biên phòng Tây Ban Nha ở Ceuta. (Ảnh: Reuters)

Hàng rào nổi bắt đầu được lắp đặt từ sáng 1/8 tại khu vực đê chắn sóng Tarajal, một trong những điểm người di cư thường sử dụng để tìm cách vào Ceuta.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, hệ thống này gồm một rào chắn khí nổi kết hợp với phao neo trên biển, nhô cao từ 30 đến 70 cm so với mặt nước và kéo sâu khoảng 1 mét xuống dưới mặt nước nhằm ngăn người vượt biên bằng đường biển. Một luồng di chuyển giữa các hàng rào vẫn được chừa lại để tàu tuần tra của lực lượng Vệ binh Dân sự hoạt động.

Làn sóng vượt biên quy mô lớn vào Ceuta đã làm dấy lên lo ngại trên toàn Liên minh châu Âu. 22 quốc gia thành viên EU đã kêu gọi tăng cường phối hợp nhằm bảo vệ các đường biên giới bên ngoài của khối, đồng thời triển khai thêm các biện pháp ứng phó với tình trạng di cư bất hợp pháp.