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Tehran tuyên bố lập 'khu vực cấm' ở Hormuz; Mỹ tuyên bố chặn 92 tàu liên quan Iran

Thứ Hai, 06:06, 07/09/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ tối 6/9 thông báo đã chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 92 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran. Về phần mình, Tehran tuyên bố tiếp tục khóa eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ giáng trả những đòn đau đớn, nếu bị Washington gây hấn.

Tuyên bố tiếp tục phong tỏa toàn diện eo biển Hormuz, được Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đưa ra đêm 6/9, trong một phát ngôn chính thức. Ông Rezaei nêu rõ, eo Hormuz sẽ không được mở lại trước khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch chống Iran, bao gồm chấm dứt phong tỏa hải quân và tấn công tàu hàng của Tehran. Đặc biệt, quan chức Iran cảnh báo nước này sẽ sớm thiết lập “khu vực cấm” gần eo biển chiến lược Hormuz. Bất kỳ phương tiện nào tiến vào khu vực hạn chế chỉ định, sẽ bị liệt vào danh sách tàu vi phạm và bị cấm lưu thông qua vùng biển của Iran.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cảnh báo giai đoạn đáp trả một cách chừng mực của Iran với các cuộc tấn công gây hấn từ Mỹ, đã kết thúc. Theo đó, bất kỳ hành vi thù địch nào của Washington chống lại Tehran, cũng sẽ phải đối mặt những đòn giáng trả nhanh chóng, nặng nề và đau đớn hơn.

tehran tuyen bo lap khu vuc cam o hormuz my tuyen bo chan 92 tau lien quan iran hinh anh 1
Vị trí eo biển Hormuz và các cảng ở vùng Vịnh. Đồ họa: WSJ

Cảnh báo của giới chức Iran đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran những ngày qua tiếp tục đụng độ nhau dữ dội. Trong đó, chỉ riêng các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran tối 3/9, đã khiến ít nhất 18 người chết và hơn 140 người bị thương.

Trên mặt trận kinh tế, Mỹ tiếp tục siết chặt phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) tối 6/9 thông báo kể từ khi áp đặt biện pháp hạn chế giữa tháng 7, lực lượng này đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 92 tàu hàng, vô hiệu hóa 3 phương tiện và đổ bộ để kiểm tra 2 chiếc khác. Thống kê này chưa bao gồm ít nhất 3 tàu chở dầu của Iran bị Mỹ phá hủy chiều 5/9.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đêm 6/9 cảnh báo rằng nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công thảm khốc chống Iran, nếu bị Tehran tập kích. Israel đã cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026, viện lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 năm, Israel khơi mào chiến tranh chống Iran với cùng lý do: ngăn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Cuộc chiến lần đầu nổ ra và kéo dài trong 12 ngày, từ 13 đến 24/6/2025, khiến hàng nghìn người thuộc cả hai phía thiệt mạng.

Bá Thi/VOV-Cairo
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