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Thái Lan bắt tay với các tập đoàn Trung Quốc để thu hút khách du lịch

Thứ Tư, 06:01, 22/07/2026
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VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan đã thiết lập quan hệ đối tác với một số doanh nghiệp du lịch lớn của Trung Quốc, với kỳ vọng thu hút phân khúc khách hàng trẻ hơn và tạo ra tổng doanh thu lớn hơn từ dòng khách Trung Quốc.

Cơ quan Du lịch Thái Lan mới đây đã làm việc với hàng loạt doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, tăng cường hợp tác nhằm thu hút khách du lịch từ thị trường tỷ dân này. Trong số các doanh nghiệp có China Tourism Group (CTG), Utour và China Comfort là các đơn vị hàng đầu tại Trung Quốc về phân phối các gói tour cho các nhà điều hành nhỏ và đại lý du lịch trực tuyến. Ngoài ra còn có AMAP - một ứng dụng định vị phổ biến với hàng trăm triệu người dùng sẽ giúp quảng bá các chiến dịch du lịch, bao gồm cả phiếu giảm giá, nhất là trong các dịp lễ lớn của Trung Quốc.

Theo đánh giá của ngành du lịch Thái Lan, tại các thị trường lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải, phân khúc khách lẻ chiếm 80-90% tổng số khách du lịch, so với tệp khách đoàn. Do đó, việc hợp tác với các công ty Trung Quốc giúp cung cấp những gói tour tập trung hơn vào các hoạt động và trải nghiệm, tận dụng sự tăng trưởng của khách du lịch cá nhân. Một văn phòng đại diện của Cơ quan Du lịch Thái Lan tại Bắc Kinh tập trung giới thiệu các điểm đến mới ở Thái Lan, thúc đẩy dòng chảy du lịch nhiều hơn về phía Đông của nước này như Rayong, Chanthaburi và Trat, đồng thời tăng cường các sản phẩm văn hóa có giá trị cho từng phân khúc du khách.

thai lan bat tay voi cac tap doan trung quoc de thu hut khach du lich hinh anh 1
Du khách Trung Quốc chụp ảnh tại Bangkok, Thái Lan. Nguồn: Reuters

Thái Lan cũng thúc đẩy nhiều hãng hàng không và công ty du lịch khai thác các chuyến bay thường lệ và thuê bao (charter) giữa các thành phố hạng hai của Trung Quốc và Thái Lan. Ngành du lịch Thái Lan thúc đẩy hãng hàng không Sichuan Airlines (Thành Đô, Trung Quốc) nối lại các chuyến bay đến Chiang Mai và Krabi, đồng thời tìm kiếm cơ hội khai thác chuyến bay đến miền Nam Thái Lan. Hãng hàng không giá rẻ Lucky Air có trụ sở tại Côn Minh (Trung Quốc) sẽ khai thác các chuyến bay đến Udon Thani, vùng Đông Bắc Thái Lan, vào tháng 9 năm nay.

Số lượng ghế cung ứng trên các chuyến bay giữa Thái Lan và Trung Quốc đạt tổng cộng 7,9 triệu ghế trong năm 2026, vẫn thấp hơn nhiều so với mức ghi nhận trước đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh lượng ghế cung ứng tăng chậm và giá nhiên liệu máy bay tăng vọt vì xung đột Trung Đông, Thái Lan hướng đến khai thác dòng khách du lịch giàu có hơn, những người vẫn có khả năng chi trả khi giá vé máy bay cao hơn.

Cơ quan Du lịch Thái Lan cũng hợp tác với công ty công nghệ Trung Quốc Meituan trong việc trao đổi dữ liệu để xây dựng các chiến dịch du lịch. Ngoài ra, việc mở rộng số lượng nhà hàng Thái Lan góp mặt trong cẩm nang Nhà hàng Ngọc Trai Đen của Meituan (tương tự cẩm nang ẩm thực Michelin) nhằm kích thích chi tiêu của khách du lịch thông qua trải nghiệm ẩm thực tại Thái Lan.

Tính đến ngày 11/7, Thái Lan đã đón 2,8 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, và ước tính sẽ đón trên 5 triệu du khách cả năm 2026. Sang năm tài chính 2027, ngành du lịch Thái Lan ​​sẽ tập trung vào việc tăng doanh thu du lịch thay vì chỉ dựa vào số lượng khách.

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
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