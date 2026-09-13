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Thái Lan chuẩn bị xây 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 600 MW

Chủ Nhật, 05:42, 13/09/2026
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VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho chương trình điện hạt nhân dân sự, với trọng tâm là dự án xây dựng hai lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) có tổng công suất 600 MW, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành thương mại vào khoảng năm 2037.

 

Tại cuộc họp của Ủy ban Năng lượng Hạt nhân vì Hòa bình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Yotsanan Wongsawat khẳng định Thái Lan đang chủ động hoàn thiện các điều kiện cần thiết trước khi đưa ra quyết định đầu tư chính thức liên quan đến chương trình điện hạt nhân dân sự. Các ưu tiên hàng đầu hiện nay bao gồm xây dựng khung pháp lý, hệ thống an toàn, đào tạo nhân lực, cơ chế tài chính và quản lý chất thải phóng xạ.

thai lan chuan bi xay 2 lo phan ung hat nhan cong suat 600 mw hinh anh 1
Ảnh: Thai Enquirer

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Thái Lan đã đạt 10/19 tiêu chuẩn hạ tầng hạt nhân. Dù vậy, nước này vẫn cần gấp rút triển khai ba nhiệm vụ then chốt: ban hành chính sách năng lượng hạt nhân quốc gia, thành lập tổ chức chuyên trách và phê duyệt kế hoạch tài chính - đầu tư hoàn chỉnh, bên cạnh việc hoàn thiện các dự thảo luật về bồi thường thiệt hại và quỹ ứng phó sự cố.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, Thái Lan còn đặt mục tiêu đưa các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng SMR toàn cầu thông qua việc sản xuất linh kiện cơ khí chính xác, vật liệu chuyên dụng và công nghệ quản lý lưới điện.

Cuộc cạnh tranh về công nghệ SMR tại Thái Lan vẫn đang rộng mở. Mỹ và Thái Lan đã đưa thỏa thuận hợp tác điện hạt nhân dân sự có hiệu lực từ tháng 7/2025, mở đường cho việc Mỹ hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ vào tháng 4/2026. Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực Thái Lan (EGAT) cũng tích cực đa dạng hóa lựa chọn khi ký thỏa thuận hợp tác SMR với Trung Quốc từ năm 2024 và Tập đoàn Điện lực Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) vào năm 2025.

Mặc dù chưa chính thức lựa chọn công nghệ, địa điểm xây dựng nhà máy hay nhà cung cấp, những bước chuẩn bị về pháp lý, nhân lực, an toàn và công nghiệp đang tạo nền tảng để Thái Lan tiến tới các quyết định cho bước chuyển dịch năng lượng quan trọng trong thập kỷ tới.

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Thái Lan triệt phá đường dây "bút tiêm giảm cân" chui, thu lời hàng triệu USD

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đột kích một căn nhà thuê tại huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi, triệt phá đường dây kinh doanh trái phép các loại "bút tiêm giảm cân" chưa qua kiểm định, với tổng giá trị tang vật ước tính hơn 50 triệu baht, khoảng 1,5 triệu USD.

PV/VOV-Bangkok
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