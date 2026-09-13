Thái Lan chuẩn bị xây 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 600 MW

Tại cuộc họp của Ủy ban Năng lượng Hạt nhân vì Hòa bình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Yotsanan Wongsawat khẳng định Thái Lan đang chủ động hoàn thiện các điều kiện cần thiết trước khi đưa ra quyết định đầu tư chính thức liên quan đến chương trình điện hạt nhân dân sự. Các ưu tiên hàng đầu hiện nay bao gồm xây dựng khung pháp lý, hệ thống an toàn, đào tạo nhân lực, cơ chế tài chính và quản lý chất thải phóng xạ.

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Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Thái Lan đã đạt 10/19 tiêu chuẩn hạ tầng hạt nhân. Dù vậy, nước này vẫn cần gấp rút triển khai ba nhiệm vụ then chốt: ban hành chính sách năng lượng hạt nhân quốc gia, thành lập tổ chức chuyên trách và phê duyệt kế hoạch tài chính - đầu tư hoàn chỉnh, bên cạnh việc hoàn thiện các dự thảo luật về bồi thường thiệt hại và quỹ ứng phó sự cố.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, Thái Lan còn đặt mục tiêu đưa các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng SMR toàn cầu thông qua việc sản xuất linh kiện cơ khí chính xác, vật liệu chuyên dụng và công nghệ quản lý lưới điện.

Cuộc cạnh tranh về công nghệ SMR tại Thái Lan vẫn đang rộng mở. Mỹ và Thái Lan đã đưa thỏa thuận hợp tác điện hạt nhân dân sự có hiệu lực từ tháng 7/2025, mở đường cho việc Mỹ hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ vào tháng 4/2026. Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực Thái Lan (EGAT) cũng tích cực đa dạng hóa lựa chọn khi ký thỏa thuận hợp tác SMR với Trung Quốc từ năm 2024 và Tập đoàn Điện lực Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) vào năm 2025.

Mặc dù chưa chính thức lựa chọn công nghệ, địa điểm xây dựng nhà máy hay nhà cung cấp, những bước chuẩn bị về pháp lý, nhân lực, an toàn và công nghiệp đang tạo nền tảng để Thái Lan tiến tới các quyết định cho bước chuyển dịch năng lượng quan trọng trong thập kỷ tới.