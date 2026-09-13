English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 3 tỷ USD vào nghiên cứu dược phẩm

Chủ Nhật, 10:11, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan mới đây (12/9) tuyên bố mục tiêu thu hút khoảng 100 tỷ baht (tương đương khoảng 3 tỷ USD) vào nghiên cứu dược phẩm. Thông qua đẩy mạnh đàm phán với nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, Thái Lan kỳ vọng nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc thế hệ mới ngay trong nước.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises hôm qua (12/9) cho biết Bộ Y tế nước này đã đạt kết quả bước đầu trong đàm phán với hai tập đoàn dược phẩm lớn hàng đầu thế giới là Merck Sharp & Dohme (MSD) và Roche. Cùng với đó, Thái Lan cũng đã lên kế hoạch tiếp xúc, trao đổi với tập đoàn Sandoz cùng hàng chục doanh nghiệp dược phẩm quốc tế khác.

Theo ông Ekkapob, riêng các cuộc trao đổi ban đầu với tập đoàn Roche mở ra tiềm năng đầu tư khoảng 15 tỷ baht (tương được khoảng 450 triệu USD) vào hoạt động nghiên cứu dược phẩm tại Thái Lan. Tính toán sơ bộ các nguồn vốn tiềm năng từ các doanh nghiệp đang trong quá trình đàm phán, tổng mức đầu tư ước tính đạt khoảng 100 tỷ baht (khoảng 3 tỷ USD).

thai lan dat muc tieu thu hut 3 ty usd vao nghien cuu duoc pham hinh anh 1
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises - Nguồn Chính phủ Thái Lan

Bên cạnh thu hút vốn cho hoạt động nghiên cứu, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh mục tiêu vận động các tập đoàn dược phẩm quốc tế xây dựng và mở rộng các nhà máy sản xuất thuốc ngay tại Thái Lan nhằm hình thành chuỗi nghiên cứu - phát triển - sản xuất dược phẩm toàn diện và đồng bộ trong nước.

Kế hoạch này nằm trong định hướng của Chính phủ Thái Lan nhằm nâng cao vị thế của nền kinh tế, chuyển từ một thị tường chủ yếu mua và sử dụng thuốc sang trở thành đối tác trực tiếp tham gia nghiên cứu, phát triển và sản xuất dược phẩm; đồng thời bứt phá khỏi mô hình gia công sản xuất, tiến tới tham gia vào các khâu sản xuất có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

thai lan dat muc tieu thu hut 3 ty usd vao nghien cuu duoc pham hinh anh 2
Ảnh minh họa - Nguồn Reuters

Đặc biệt, ông Ekkapob khẳng định khi Thái Lan tham gia sâu rộng hơn vào quá trình phát triển dược phẩm, nước này sẽ có lợi thế trong đàm phán, giảm chi phí tiếp cận các loại thuốc mới, nhất là số dùng trong điều trị các bệnh nan y.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng định hướng này sẽ vừa tạo động lực phát triển ngành dược phẩm trong nước, vừa giúp người dân tiếp cận tốt các phương pháp điều trị mới với chi phí hợp lý hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thái Lan.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan triệt phá đường dây "bút tiêm giảm cân" chui, thu lời hàng triệu USD
Thái Lan triệt phá đường dây "bút tiêm giảm cân" chui, thu lời hàng triệu USD

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đột kích một căn nhà thuê tại huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi, triệt phá đường dây kinh doanh trái phép các loại "bút tiêm giảm cân" chưa qua kiểm định, với tổng giá trị tang vật ước tính hơn 50 triệu baht, khoảng 1,5 triệu USD.

Thái Lan triệt phá đường dây "bút tiêm giảm cân" chui, thu lời hàng triệu USD

Thái Lan triệt phá đường dây "bút tiêm giảm cân" chui, thu lời hàng triệu USD

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đột kích một căn nhà thuê tại huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi, triệt phá đường dây kinh doanh trái phép các loại "bút tiêm giảm cân" chưa qua kiểm định, với tổng giá trị tang vật ước tính hơn 50 triệu baht, khoảng 1,5 triệu USD.

Thái Lan đình chỉ nhiều dự án trung tâm dữ liệu trước áp lực về điện, nước
Thái Lan đình chỉ nhiều dự án trung tâm dữ liệu trước áp lực về điện, nước

VOV.VN - Trước sức ép ngày càng lớn lên hệ thống điện, nước và hạ tầng đô thị, Thái Lan đang tăng cường quản lý hoạt động đầu tư và vận hành các trung tâm dữ liệu. Tại thủ đô Bangkok, chính quyền đã đình chỉ một số dự án để thẩm định lại theo các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn.

Thái Lan đình chỉ nhiều dự án trung tâm dữ liệu trước áp lực về điện, nước

Thái Lan đình chỉ nhiều dự án trung tâm dữ liệu trước áp lực về điện, nước

VOV.VN - Trước sức ép ngày càng lớn lên hệ thống điện, nước và hạ tầng đô thị, Thái Lan đang tăng cường quản lý hoạt động đầu tư và vận hành các trung tâm dữ liệu. Tại thủ đô Bangkok, chính quyền đã đình chỉ một số dự án để thẩm định lại theo các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn.

Thái Lan xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng
Thái Lan xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng

VOV.VN - Bộ Tài chính Thái Lan mới đây tuyên bố đang xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng nhằm tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn nguy cơ lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng để rửa tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính phi pháp.

Thái Lan xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng

Thái Lan xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng

VOV.VN - Bộ Tài chính Thái Lan mới đây tuyên bố đang xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng nhằm tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn nguy cơ lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng để rửa tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính phi pháp.

Thái Lan chuẩn bị xây 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 600 MW
Thái Lan chuẩn bị xây 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 600 MW

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho chương trình điện hạt nhân dân sự, với trọng tâm là dự án xây dựng hai lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) có tổng công suất 600 MW, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành thương mại vào khoảng năm 2037.

Thái Lan chuẩn bị xây 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 600 MW

Thái Lan chuẩn bị xây 2 lò phản ứng hạt nhân công suất 600 MW

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho chương trình điện hạt nhân dân sự, với trọng tâm là dự án xây dựng hai lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) có tổng công suất 600 MW, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành thương mại vào khoảng năm 2037.

Kim Long Motor bàn giao lô xe city buýt thuần điện EV cho đối tác Thái Lan
Kim Long Motor bàn giao lô xe city buýt thuần điện EV cho đối tác Thái Lan

VOV.VN - Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế vừa hoàn tất bàn giao lô 9 xe city buýt thuần điện KIMLONGB30-EV cho Công ty TNHH Innopower (Thái Lan).

Kim Long Motor bàn giao lô xe city buýt thuần điện EV cho đối tác Thái Lan

Kim Long Motor bàn giao lô xe city buýt thuần điện EV cho đối tác Thái Lan

VOV.VN - Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế vừa hoàn tất bàn giao lô 9 xe city buýt thuần điện KIMLONGB30-EV cho Công ty TNHH Innopower (Thái Lan).

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp