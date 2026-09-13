Thái Lan triệt phá đường dây "bút tiêm giảm cân" chui, thu lời hàng triệu USD

Vụ việc được làm rõ sau khi cảnh sát Thái Lan nhận được phản ánh từ một phụ huynh lo ngại về sức khỏe của con gái mình sau khi tự tiêm sản phẩm giảm cân mang thương hiệu “Haus of Peptides” mua qua mạng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở kinh doanh chui này đã hoạt động khoảng một năm. Nhóm đối tượng thuê lao động nhập cư đóng gói và vận chuyển trung bình 100 hộp sản phẩm mỗi ngày qua các dịch vụ giao hàng tư nhân. Mỗi hộp được bán với giá 2.900 baht, mang lại doanh thu trung bình 290.000 baht/ngày và hơn 8 triệu baht, khoảng 240.000 USD, mỗi tháng.

Ảnh: FDA Thái Lan

Một số bút tiêm giảm cân bị thu giữ tại một ngôi nhà ở Nonthaburi – nơi diễn ra hoạt động bán hàng trực tuyến bất hợp pháp suốt một năm qua với doanh thu ước tính hơn 8 triệu baht mỗi tháng. (Ảnh: FDA Thái Lan)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn sản phẩm “Haus of Peptides” cùng nước cất pha chế, xi-lanh tiêm insulin và bông cồn. Kiểm tra cho thấy toàn bộ các mặt hàng này đều chưa được đăng ký mã số lưu hành theo quy định của FDA Thái Lan. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để xác định danh tính chủ kênh bán hàng trực tuyến này.

FDA Thái Lan cảnh báo các sản phẩm bút tiêm giảm cân chứa chất chủ vận thụ thể GLP-1 là thuốc kiểm soát đặc biệt, chỉ được cấp phép điều trị cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 hoặc người mắc bệnh béo phì theo kê đơn và dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ.

Việc tự ý mua bán trực tuyến và sử dụng thuốc không theo chỉ định để "giảm cân thẩm mỹ" là bất hợp pháp, đồng thời có nguy cơ gây nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như viêm tụy cấp, suy thận cấp, trầm cảm và tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp.