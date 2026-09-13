Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 3 tỷ USD vào nghiên cứu dược phẩm

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises hôm qua (12/9) cho biết Bộ Y tế nước này đã đạt kết quả bước đầu trong đàm phán với hai tập đoàn dược phẩm lớn hàng đầu thế giới là Merck Sharp & Dohme (MSD) và Roche.

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Cùng với đó, Thái Lan cũng đã lên kế hoạch tiếp xúc, trao đổi với tập đoàn Sandoz cùng hàng chục doanh nghiệp dược phẩm quốc tế khác.

Theo ông Ekkapob, riêng các cuộc trao đổi ban đầu với tập đoàn Roche mở ra tiềm năng đầu tư khoảng 15 tỷ baht (tương được khoảng 450 triệu USD) vào hoạt động nghiên cứu dược phẩm tại Thái Lan. Tính toán sơ bộ các nguồn vốn tiềm năng từ các doanh nghiệp đang trong quá trình đàm phán, tổng mức đầu tư ước tính đạt khoảng 100 tỷ baht (khoảng 3 tỷ USD).

Bên cạnh thu hút vốn cho hoạt động nghiên cứu, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh mục tiêu vận động các tập đoàn dược phẩm quốc tế xây dựng và mở rộng các nhà máy sản xuất thuốc ngay tại Thái Lan nhằm hình thành chuỗi nghiên cứu - phát triển - sản xuất dược phẩm toàn diện và đồng bộ trong nước.

Kế hoạch này nằm trong định hướng của Chính phủ Thái Lan nhằm nâng cao vị thế của nền kinh tế, chuyển từ một thị tường chủ yếu mua và sử dụng thuốc sang trở thành đối tác trực tiếp tham gia nghiên cứu, phát triển và sản xuất dược phẩm; đồng thời bứt phá khỏi mô hình gia công sản xuất, tiến tới tham gia vào các khâu sản xuất có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises (Nguồn Chính phủ Thái Lan)

Đặc biệt, ông Ekkapob khẳng định khi Thái Lan tham gia sâu rộng hơn vào quá trình phát triển dược phẩm, nước này sẽ có lợi thế trong đàm phán, giảm chi phí tiếp cận các loại thuốc mới, nhất là số dùng trong điều trị các bệnh nan y.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng định hướng này sẽ vừa tạo động lực phát triển ngành dược phẩm trong nước, vừa giúp người dân tiếp cận tốt các phương pháp điều trị mới với chi phí hợp lý hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thái Lan.