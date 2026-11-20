Lực lượng Cảnh sát Thái Lan mới đây đã phối hợp với Cục Kiểm soát Ô nhiễm phát hiện hơn 6.000 tấn chất thải công nghiệp và phế liệu điện tử tại một khu nhà kho ở huyện Plaeng Yao, tỉnh Chachoengsao.

Cuộc kiểm tra được tiến hành sau khi cảnh sát tỉnh Saraburi ngăn chặn một xe đầu kéo bị nghi vận chuyển chất thải công nghiệp để đổ trái phép tại địa phương vào ngày 17/11. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy các mẫu chất thải chứa 6 chất độc hại gồm: asen, cadimi, chì, thủy ngân, niken và antimon. Cơ quan chức năng cảnh báo việc đổ trái phép các chất thải này có thể gây ô nhiễm đất, nguồn nước ngầm và đe dọa sức khỏe người dân.

Lực lượng chức năng Thái Lan kiểm tra khu vực tập kết hơn 6.000 tấn chất thải công nghiệp và phế liệu điện tử tại tỉnh Chachoengsao - Nguồn Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đặt ra nghi vấn một đường dây vận chuyển, đổ trộm chất thải công nghiệp đã chuyển địa bàn hoạt động sang tỉnh Saraburi (miền Trung) sau khi chính quyền tăng cường truy quét các điểm đổ thải trái phép ở miền Đông.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Suchart Chomklin đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách phối hợp với cảnh sát và chính quyền địa phương mở rộng điều tra, xác định nguồn gốc chất thải và các đối tượng đứng sau đường dây.

Lực lượng chức năng Thái Lan kiểm tra khu vực tập kết hơn 6.000 tấn chất thải công nghiệp và phế liệu điện tử tại tỉnh Chachoengsao - Nguồn Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông địa phương cho biết, ngày 19/11, Mạng lưới bảo vệ môi trường Prachin Khem Khaeng đã tiến hành khảo sát một hố đào khổng lồ tại tỉnh Sa Kaeo. Khu vực này bị nghi ngờ là nơi chôn lấp trái phép hơn 1 triệu tấn chất thải công nghiệp trong hơn 10 năm qua. Nhóm khảo sát được cho là đã phát hiện nhiều vị trí nước sủi bọt bất thường trong hố đào, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra phản ứng hóa học giữa các loại chất thải tích tụ lâu ngày.

Truyền thông địa phương cho biết thêm, hiện nguyên nhân gây ra hiện tượng nước sủi bọt cũng như khối lượng và chủng loại chất thải bị nghi chôn lấp tại khu vực chưa được xác minh. Nhóm hoạt động môi trường đang xúc tiến kiến nghị chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ việc. Những diễn biến gần đây làm dấy lên lo ngại về tình trạng đổ thải công nghiệp trái phép cũng như những nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến môi trường và sức khỏe người dân.