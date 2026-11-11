Thái Lan lần đầu ban hành quy định riêng cho trung tâm dữ liệu

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 10/11, các dự án xây mới phải được Ủy ban Chính sách Trung tâm Dữ liệu Quốc gia phê duyệt thông qua cơ chế “một cửa” (One Stop Service). Hồ sơ sẽ được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí cốt lõi: sự phù hợp về địa điểm, phương án quản lý điện - nước, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và lợi ích đối với cộng đồng địa phương.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Chính sách Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Thái Lan, phát biểu tại họp báo. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Đánh giá về bước ngoặt này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas nhấn mạnh rằng chính sách mới không nhằm bóp nghẹt thị trường, mà tạo sự minh bạch và an tâm cho cả nhà đầu tư lẫn người dân.

“Ai đã đầu tư và tuân thủ đúng pháp luật thì hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục hoạt động, chúng tôi không thay đổi quy tắc hồi tố. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn mới về môi trường và an toàn thì các cơ sở phải điều chỉnh cho phù hợp. Ai làm sai thì phải sửa để có thể đi tiếp”, ông Nitithanprapas nói.

Để quản lý thực tế, các trung tâm dữ liệu được phân thành 7 nhóm theo công suất tiêu thụ điện, từ dưới 0.5 MW đến trên 200 MW, trong đó các cơ sở quy mô lớn chịu sự giám sát khắt khe nhất.

Hiện Thái Lan có 63 trung tâm đang hoạt động, 20 dự án đang xây dựng và hơn 100 hồ sơ chờ cấp phép, với tổng nhu cầu điện ước tính lên tới khoảng 3 GW. Sự bùng nổ của kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI) khiến việc có một khung pháp lý chuẩn quốc tế dựa trên công suất tiêu thụ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, các dự án trong tương lai sẽ được “lọc” kỹ lưỡng hơn để đảm bảo mang lại giá trị thực chất cho quốc gia. Trong thời gian hoàn thiện quy định, nhiều dự án đã tạm dừng triển khai và chỉ được phép tiếp tục sau khi hoàn tất quy trình qua cơ chế một cửa.

Động thái của Thái Lan phản ánh xu hướng chung của nhiều nước Đông Nam Á nhằm giải tỏa áp lực lớn lên hạ tầng năng lượng và môi trường trước làn sóng chuyển đổi số toàn cầu.