Thái Lan làm việc với Apple sau cảnh báo tấn công bằng phần mềm gián điệp

Phát biểu ngày 10/11, Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaichanok Chidchob cho biết, sau cuộc trao đổi với Apple, bộ này sẽ phối hợp với Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), Cơ quan An ninh mạng Quốc gia (NCSA) cùng các doanh nghiệp công nghệ để thu thập thông tin, đánh giá mức độ đe dọa và xây dựng phương án ứng phó thống nhất.

Ảnh minh họa: The Nation

Theo Bộ trưởng Chaichanok, các cuộc tấn công mạng hiện nay có quy mô và mức độ phức tạp chưa từng có, đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị an ninh và khu vực tư nhân để bảo vệ hạ tầng số quốc gia.

Giới chức Thái Lan đặc biệt quan tâm đến an ninh của hệ thống ngân hàng. Dù các ngân hàng đã phối hợp với NCSA triển khai nhiều biện pháp bảo vệ và chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng, Chính phủ Thái Lan cho rằng các phương thức tấn công đang liên tục thay đổi nên không thể chủ quan.

Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan đang rà soát mức độ sẵn sàng của các nhà mạng và hệ thống thông tin liên lạc trên cả nước. Hội đồng An ninh Quốc gia đã xây dựng các kịch bản ứng phó theo 4 cấp độ, yêu cầu hạ tầng viễn thông duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất trong trường hợp xảy ra các sự cố an ninh mạng trên diện rộng.

Trước đó, Apple cho biết đã gửi cảnh báo tới người dùng tại 99 quốc gia về nguy cơ bị tấn công bởi các loại "phần mềm gián điệp thương mại" (mercenary spyware). Theo hãng công nghệ này, đây là hình thức tấn công có độ tinh vi cao, thường nhắm vào số lượng nhỏ mục tiêu cụ thể, trong đó có các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chính trị và cơ quan nhà nước. Những công cụ này có chi phí phát triển lên tới hàng triệu USD và khó bị phát hiện hơn các hình thức tội phạm mạng thông thường.