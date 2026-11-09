Thái Lan siết 5 nguồn phát thải, đặt mục tiêu giảm bụi mịn PM2.5

Thái Lan đang xây dựng chính sách kiểm soát ô nhiễm không khí năm 2027, đặt mục tiêu giảm từ 5-10% nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình so với năm 2026. Chính sách tập trung vào kiểm soát các nguồn phát thải chính như đốt nông nghiệp, cháy rừng, phương tiện giao thông và hoạt động công nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan vừa thống nhất về nguyên tắc gói giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí năm 2027 gồm 5 nhóm biện pháp, dự kiến trình Hội đồng Môi trường Quốc gia và Nội các xem xét trong thời gian tới.

Thủ đô Bangkok cũng thường xuyên đối diện với tình trạng nồng độ bụi mịn PM 2.5 vượt ngưỡng an toàn cho sức khỏe người dân. Ảnh: PV/VOV Bangkok

Theo dự thảo, ngoài mục tiêu giảm từ 5-10% nồng độ PM2.5 trung bình so với năm 2026, Thái Lan cũng đặt mục tiêu giảm từ 5-15% số ngày chất lượng không khí vượt ngưỡng tiêu chuẩn; giảm ít nhất 10% diện tích rừng bị cháy và giảm 10-15% diện tích đất nông nghiệp xảy ra tình trạng đốt ngoài trời.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ sẽ thúc đẩy các mô hình canh tác không đốt phụ phẩm, hỗ trợ máy móc xử lý tàn dư cây trồng và xây dựng kế hoạch quản lý vật liệu dễ cháy tại địa phương. Đối với công tác phòng chống cháy rừng, nhà chức trách sẽ tập trung giám sát 14 khu rừng có nguy cơ cao bằng máy bay không người lái và hệ thống camera phát hiện điểm nóng.

Tại các đô thị, các biện pháp kiểm soát sẽ được tăng cường đối với phương tiện phát thải khói đen, bến xe, công trường xây dựng và các nhà máy công nghiệp. Thái Lan cũng có kế hoạch mở rộng các khu vực phát thải thấp, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các nước láng giềng nhằm giảm thiểu tình trạng khói mù xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, chính phủ sẽ bố trí ngân sách cho công tác phòng chống cháy rừng, kiểm soát hoạt động đốt ngoài trời và các chương trình tạo mưa nhân tạo. Các cơ quan y tế được giao nhiệm vụ tăng cường cảnh báo chất lượng không khí, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và chuẩn bị các phòng sạch không khí phục vụ người dân.

Chính sách mới cho thấy Thái Lan đang chuyển từ cách tiếp cận ứng phó khi ô nhiễm gia tăng sang chủ động phòng ngừa từ nguồn phát thải. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh bụi mịn PM2.5 tiếp tục là thách thức môi trường và sức khỏe cộng đồng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó các tỉnh miền Bắc Thái Lan thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp, cháy rừng và khói mù xuyên biên giới trong mùa khô.