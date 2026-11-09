English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan siết 5 nguồn phát thải, đặt mục tiêu giảm bụi mịn PM2.5

Thứ Hai, 05:42, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thái Lan đặt mục tiêu giảm 5-10% nồng độ bụi mịn PM2.5 trong năm 2027, đồng thời siết kiểm soát đốt rơm rạ, cháy rừng, khí thải giao thông và công nghiệp nhằm chủ động ngăn ô nhiễm không khí.

Thái Lan đang xây dựng chính sách kiểm soát ô nhiễm không khí năm 2027, đặt mục tiêu giảm từ 5-10% nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình so với năm 2026. Chính sách tập trung vào kiểm soát các nguồn phát thải chính như đốt nông nghiệp, cháy rừng, phương tiện giao thông và hoạt động công nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan vừa thống nhất về nguyên tắc gói giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí năm 2027 gồm 5 nhóm biện pháp, dự kiến trình Hội đồng Môi trường Quốc gia và Nội các xem xét trong thời gian tới.

thai lan siet 5 nguon phat thai, dat muc tieu giam bui min pm2.5 hinh anh 1
Thủ đô Bangkok cũng thường xuyên đối diện với tình trạng nồng độ bụi mịn PM 2.5 vượt ngưỡng an toàn cho sức khỏe người dân. Ảnh: PV/VOV Bangkok

Theo dự thảo, ngoài mục tiêu giảm từ 5-10% nồng độ PM2.5 trung bình so với năm 2026, Thái Lan cũng đặt mục tiêu giảm từ 5-15% số ngày chất lượng không khí vượt ngưỡng tiêu chuẩn; giảm ít nhất 10% diện tích rừng bị cháy và giảm 10-15% diện tích đất nông nghiệp xảy ra tình trạng đốt ngoài trời.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ sẽ thúc đẩy các mô hình canh tác không đốt phụ phẩm, hỗ trợ máy móc xử lý tàn dư cây trồng và xây dựng kế hoạch quản lý vật liệu dễ cháy tại địa phương. Đối với công tác phòng chống cháy rừng, nhà chức trách sẽ tập trung giám sát 14 khu rừng có nguy cơ cao bằng máy bay không người lái và hệ thống camera phát hiện điểm nóng.

Tại các đô thị, các biện pháp kiểm soát sẽ được tăng cường đối với phương tiện phát thải khói đen, bến xe, công trường xây dựng và các nhà máy công nghiệp. Thái Lan cũng có kế hoạch mở rộng các khu vực phát thải thấp, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các nước láng giềng nhằm giảm thiểu tình trạng khói mù xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, chính phủ sẽ bố trí ngân sách cho công tác phòng chống cháy rừng, kiểm soát hoạt động đốt ngoài trời và các chương trình tạo mưa nhân tạo. Các cơ quan y tế được giao nhiệm vụ tăng cường cảnh báo chất lượng không khí, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và chuẩn bị các phòng sạch không khí phục vụ người dân.

Chính sách mới cho thấy Thái Lan đang chuyển từ cách tiếp cận ứng phó khi ô nhiễm gia tăng sang chủ động phòng ngừa từ nguồn phát thải. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh bụi mịn PM2.5 tiếp tục là thách thức môi trường và sức khỏe cộng đồng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó các tỉnh miền Bắc Thái Lan thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp, cháy rừng và khói mù xuyên biên giới trong mùa khô.

cau Thai Lan Myanmar -Janthong.jpg

Thái Lan chuẩn bị phương án sơ tán dân thường do giao tranh tại Myanmar

VOV.VN - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã yêu cầu các đơn vị làm nhiệm vụ dọc biên giới với Myanmar sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân thường, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và bệnh nhân, trong bối cảnh giao tranh tại khu vực biên giới phía Myanmar tiếp tục diễn biến phức tạp.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan rà soát quỹ từ thiện trên toàn quốc sau bê bối liên quan cựu hoa hậu
Thái Lan rà soát quỹ từ thiện trên toàn quốc sau bê bối liên quan cựu hoa hậu

VOV.VN - Trong bối cảnh vụ bê bối tài chính liên quan quỹ từ thiện của một cựu hoa hậu đang gây xôn xao dư luận, chính phủ Thái Lan mới đây đã chỉ đạo rà soát hoạt động của các quỹ từ thiện trên phạm vi cả nước, siết chặt quản lý việc kêu gọi và sử dụng tiền quyên góp nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi.

Thái Lan rà soát quỹ từ thiện trên toàn quốc sau bê bối liên quan cựu hoa hậu

Thái Lan rà soát quỹ từ thiện trên toàn quốc sau bê bối liên quan cựu hoa hậu

VOV.VN - Trong bối cảnh vụ bê bối tài chính liên quan quỹ từ thiện của một cựu hoa hậu đang gây xôn xao dư luận, chính phủ Thái Lan mới đây đã chỉ đạo rà soát hoạt động của các quỹ từ thiện trên phạm vi cả nước, siết chặt quản lý việc kêu gọi và sử dụng tiền quyên góp nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi.

Rực rỡ di sản sông nước Thái Lan trong Lễ rước thuyền Hoàng gia 2026
Rực rỡ di sản sông nước Thái Lan trong Lễ rước thuyền Hoàng gia 2026

VOV.VN - Ngày 06/11, Thái Lan tổ chức Lễ rước thuyền Hoàng gia trên sông Chao Phraya nhân dịp Đại lễ mừng thọ 48 tuổi của Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana.

Rực rỡ di sản sông nước Thái Lan trong Lễ rước thuyền Hoàng gia 2026

Rực rỡ di sản sông nước Thái Lan trong Lễ rước thuyền Hoàng gia 2026

VOV.VN - Ngày 06/11, Thái Lan tổ chức Lễ rước thuyền Hoàng gia trên sông Chao Phraya nhân dịp Đại lễ mừng thọ 48 tuổi của Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana.

Vì sao Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị “Túi sinh tồn 72 giờ”?
Vì sao Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị “Túi sinh tồn 72 giờ”?

VOV.VN - Khuyến nghị người dân chuẩn bị “Túi sinh tồn 72 giờ” của Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong những ngày qua.

Vì sao Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị “Túi sinh tồn 72 giờ”?

Vì sao Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị “Túi sinh tồn 72 giờ”?

VOV.VN - Khuyến nghị người dân chuẩn bị “Túi sinh tồn 72 giờ” của Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong những ngày qua.

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng
Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, ngày 3/11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Đại tướng Ukris Boontanondha, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan.

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, ngày 3/11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Đại tướng Ukris Boontanondha, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan.

Malaysia cải cách cơ chế hiến, ghép tạng
Malaysia cải cách cơ chế hiến, ghép tạng

VOV.VN - Malaysia đã thành lập Hội đồng Ghép tạng Quốc gia (MTK) và tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 2/11, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad để giải quyết vấn đề hiến, ghép tạng.

Malaysia cải cách cơ chế hiến, ghép tạng

Malaysia cải cách cơ chế hiến, ghép tạng

VOV.VN - Malaysia đã thành lập Hội đồng Ghép tạng Quốc gia (MTK) và tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 2/11, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad để giải quyết vấn đề hiến, ghép tạng.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ