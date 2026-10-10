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Thái Lan nâng cấp hạ tầng theo tiêu chuẩn World Cup phục vụ Hội nghị IMF - WB 2026

Thứ Bảy, 09:30, 10/10/2026
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VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) 2026 diễn ra từ ngày 12-18/10 tại Bangkok, Thái Lan đã sẵn sàng đón hơn 15.000 đại biểu đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự một trong những sự kiện kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

Để bảo đảm an toàn cho một trong những sự kiện kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới, Trung tâm Hội nghị quốc tế Queen Sirikit (QSNCC) được trang bị hệ thống an ninh nhiều lớp với 17 điểm kiểm tra X-ray, 19 cổng từ và mạng lưới camera giám sát hoạt động 24/24 giờ, phục vụ công tác bảo vệ đại biểu cũng như các phiên thảo luận cấp cao.

 

Bên cạnh đó, trung tâm điều hành và hệ thống truyền dẫn phát sóng của QSNCC được nâng cấp theo tiêu chuẩn tương đương các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn như FIFA World Cup và UEFA Champions League. Đội ngũ vận hành từng tham gia tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos cũng được huy động phục vụ hội nghị.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas nhấn mạnh, thông qua sự kiện này, Thái Lan mong muốn giới thiệu tới cộng đồng quốc tế năng lực tổ chức, trình độ công nghệ, cùng bản sắc văn hóa và lòng hiếu khách của đất nước.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt nhiều thách thức như tăng trưởng chậm lại, áp lực nợ công, biến động địa chính trị, biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI). Các cuộc họp của IMF và WB được kỳ vọng sẽ đưa ra những đánh giá mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới và các giải pháp tăng cường ổn định tài chính toàn cầu.

Ngoài chương trình nghị sự kinh tế, Thái Lan cũng tận dụng sự kiện để quảng bá hình ảnh đất nước. Hơn 320 xe điện sẽ được sử dụng để đưa đón đại biểu, trong khi các hoạt động được tổ chức theo hướng không giấy tờ, hạn chế nhựa dùng một lần và tăng cường tái chế.

Nước chủ nhà cũng lồng ghép các yếu tố văn hóa vào không gian hội nghị thông qua các họa tiết thổ cẩm truyền thống, sản phẩm trà Thái và cà phê đạt chứng nhận chỉ dẫn địa lý (GI). Tại khu triển lãm “Thailand Pavilion”, các đại biểu sẽ có cơ hội tìm hiểu những thành tựu của Thái Lan trong các lĩnh vực thanh toán số, y tế cộng đồng và chăm sóc sức khỏe.

Với sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, công nghệ, an ninh và các hoạt động quảng bá văn hóa, Thái Lan kỳ vọng Hội nghị Thường niên IMF - WB 2026 sẽ góp phần khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn, đồng thời nâng cao vị thế của nước này trên trường quốc tế.

Bangkok đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới, diễn ra từ ngày 12 đến 18/10. Đây là một trong những sự kiện kinh tế, tài chính quốc tế quan trọng nhất trong năm, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng trung ương và giới chuyên gia từ nhiều quốc gia.

Ngọc Diệp-Quốc Hùng/VOV-Bangkok
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