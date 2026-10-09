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Hoàng hậu Thái Lan hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích Gripen

Thứ Sáu, 12:57, 09/10/2026
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VOV.VN - Hoàng hậu Suthida của Thái Lan, 48 tuổi, đã hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích một chỗ ngồi JAS 39C Gripen trong ngày hôm nay (9/10).

Hoàng hậu Thái Lan Suthida bắt đầu chương trình huấn luyện lái máy bay Gripen từ tháng 8 và trải qua đầy đủ quy trình đào tạo tiêu chuẩn của Không quân Hoàng gia Thái Lan, bao gồm các khóa huấn luyện trên buồng lái mô phỏng cùng hơn 10 giờ bay trên phiên bản hai chỗ ngồi JAS 39D trước khi được phép thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên.

 

Trước đó, Hoàng hậu Suthida đã có kinh nghiệm bay đáng kể với hơn 1.188 giờ bay và sở hữu các chứng chỉ phi công dân dụng, trong đó có chứng chỉ điều khiển máy bay Boeing 737.

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Hoàng hậu Suthida của Thái Lan, 48 tuổi, đã hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích một chỗ ngồi JAS 39C Gripen. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan.

Đáng chú ý, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 9 vừa qua, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn trực tiếp đảm nhiệm vị trí cơ trưởng, trong khi Hoàng hậu Suthida ngồi ghế cơ phó trên chiếc Boeing 737 của Hoàng gia Thái Lan khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài ở Hà Nội.

Truyền thông Thái Lan cho biết, với việc hoàn thành chuyến bay đơn trên tiêm kích Gripen, Hoàng hậu Suthida được cho là đương kim Hoàng hậu đầu tiên trên thế giới trực tiếp lái máy bay chiến đấu.

Một số hình ảnh về chuyến bay của Hoàng hậu Thái Lan:

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Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu trực tiếp kiểm tra kỹ thuật trước chuyến bay.
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Hoàng hậu Suthida đã có kinh nghiệm bay đáng kể với hơn 1.188 giờ bay và sở hữu các chứng chỉ phi công dân dụng.
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Thái Lan giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Dù tình trạng ngập lụt vẫn đang tiếp diễn tại nhiều địa phương, Bộ Tài chính Thái Lan cho rằng tác động kinh tế của đợt thiên tai hiện nay vẫn ở mức hạn chế và chưa ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng của nước này.

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok
Ảnh: Hoàng gia Thái Lan
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