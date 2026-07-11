Thái Lan phá đường dây làm giả khai sinh, giúp trẻ Trung Quốc có quốc tịch

Lực lượng Cảnh sát Thái Lan cùng Ủy ban chống tham nhũng khu vực công (PACC) đang phối hợp mở rộng điều tra đường dây tội phạm rao bán gói dịch vụ mang tên “999”.

Nhân viên PACC làm việc với các đối tượng trong đường dây (Ảnh: The Strait Times)

Theo thông tin ban đầu, gói dịch vụ “999” giúp trẻ sơ sinh có cha mẹ là người Trung Quốc nhận quốc tịch Thái Lan trái phép với giá khoảng 100.000 baht/trẻ (khoảng 3.000 USD). Ít nhất 6 bệnh viện tư nhân bị tình nghi liên quan đến đường dây này. Trong khi đó, 164 hồ sơ khai sinh đang trong diện nghi vấn và ít nhất 20 trường hợp đã được xác định đăng ký bằng hồ sơ gian lận.

Giới quan sát ước tính, trường hợp tất cả hồ sơ nghi vấn là chính xác và nếu vụ việc không được kịp thời phát hiện, Nhà nước Thái Lan có nguy cơ phải gánh khoản thiệt hại hơn 4,8 tỷ baht (khoảng 145 triệu USD) cho các chế độ phúc lợi xã hội. Cơ quan điều tra đã yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền hủy đăng ký khai sinh với các trường hợp được xác định khai báo gian dối.

Cơ quan điều tra cho biết, đường dây này được tổ chức và vận hành rất tinh vi và chặt chẽ. Về thủ đoạn hoạt động, các đối tượng hướng dẫn phụ nữ Trung Quốc sắp sinh đến bệnh viện tư nhân theo diện bệnh nhân không đặt lịch nhằm né tránh quy trình đăng ký và quản lý thai sản thông thường.

Hồ sơ nhập viện ban đầu đều không ghi thông tin về người cha. Sau khi đứa trẻ chào đời, các đối tượng bố trí một người đàn ông Thái Lan đứng ra nhận là cha ruột và ký các giấy tờ, thủ tục liên quan. Bằng thủ đoạn này, trẻ sơ sinh đủ điều kiện được công nhận quốc tịch Thái Lan.

Vụ việc bị phát giác sau khi cơ quan điều tra yêu cầu xét nghiệm ADN bắt buộc với một số trường hợp nghi vấn, qua đó phát hiện không có sự trùng khớp về huyết thống giữa những người đàn ông Thái Lan đứng tên cha và các trẻ sơ sinh.

Cơ quan chức năng Thái Lan cho biết thêm, ngoài nguy cơ gây thất thoát ngân sách, các đường dây tội phạm có thể lợi dụng danh tính của những trẻ được cấp quốc tịch trái phép để đứng tên doanh nghiệp, tài sản trái phép. Nhà chức trách tiếp tục mở rộng điều tra toàn diện và xử lý nghiêm mọi cá nhân, tổ chức có liên quan.