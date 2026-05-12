Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

Cục trưởng DDC, Tiến sĩ Montien Kanasawadse, cho biết quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn, vừa để trấn an công chúng, vừa khẳng định chính phủ đã triển khai đầy đủ các bước phòng ngừa cần thiết, dù đến nay chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta nào tại Thái Lan. Ông Montien nhấn mạnh, động thái này cũng nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn.

Sảnh đón khách quốc tế sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan.

Theo quy trình mới, trước khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn bộ hành khách đến từ Nam Mỹ phải trình diện tại trạm kiểm tra y tế và khai báo tình trạng sức khỏe. Những trường hợp bị sốt từ 38°C trở lên kèm ít nhất một triệu chứng như đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đau bụng, chóng mặt, nôn mửa hoặc khó thở sẽ được cách ly và chuyển ngay đến Viện Bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura để kiểm tra chuyên sâu.

Từ ngày 9/5 đến nay, đã có 470 hành khách từ Mỹ Latinh được sàng lọc khi nhập cảnh vào Thái Lan, tất cả đều cho kết quả âm tính với virus Hanta. Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra sau khi một ổ dịch Hantavirus chủng Andes được phát hiện ngày 2/5 trên tàu du lịch MV Hondius (hành trình từ Argentina đến Quần đảo Canary). Tính đến nay, con tàu đã ghi nhận 8 ca nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, nhà virus học hàng đầu Thái Lan, Tiến sĩ Yong Poovorawan, thành viên Viện Hàn lâm Hoàng gia và Giám đốc Trung tâm Virus học Lâm sàng, Đại học Chulalongkorn, khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng. Ông cho biết Hantavirus từng được phát hiện ở Thái Lan cách đây nửa thế kỷ, song thuộc chủng khác với loại xuất hiện trên tàu Hondius, và hiện nguy cơ lây nhiễm trong nước rất thấp.

Theo Tiến sĩ Yong, bằng chứng về sự hiện diện của Hantavirus đã được ghi nhận ở một số loài chuột tại Thái Lan, cùng kháng thể ở những nhóm người làm việc trong nông nghiệp hoặc tiếp xúc gần với chuột. Virus này thuộc chi Orthohantavirus trong họ Hantaviridae, với loài gặm nhấm là vật chủ mang mầm bệnh. Con người có thể nhiễm virus qua tiếp xúc với dịch tiết như nước tiểu, nước bọt, phân, hoặc hít phải bụi mịn chứa virus.