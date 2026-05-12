Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

Thứ Ba, 21:38, 12/05/2026
VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) đã quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn, nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta (Hantavirus).

Cục trưởng DDC, Tiến sĩ Montien Kanasawadse, cho biết quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn, vừa để trấn an công chúng, vừa khẳng định chính phủ đã triển khai đầy đủ các bước phòng ngừa cần thiết, dù đến nay chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta nào tại Thái Lan. Ông Montien nhấn mạnh, động thái này cũng nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn.

thai lan siet chat kiem tra y te tai san bay quoc te de ngan chan virus hanta hinh anh 1
Sảnh đón khách quốc tế sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan.

Theo quy trình mới, trước khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn bộ hành khách đến từ Nam Mỹ phải trình diện tại trạm kiểm tra y tế và khai báo tình trạng sức khỏe. Những trường hợp bị sốt từ 38°C trở lên kèm ít nhất một triệu chứng như đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đau bụng, chóng mặt, nôn mửa hoặc khó thở sẽ được cách ly và chuyển ngay đến Viện Bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura để kiểm tra chuyên sâu.

Từ ngày 9/5 đến nay, đã có 470 hành khách từ Mỹ Latinh được sàng lọc khi nhập cảnh vào Thái Lan, tất cả đều cho kết quả âm tính với virus Hanta. Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra sau khi một ổ dịch Hantavirus chủng Andes được phát hiện ngày 2/5 trên tàu du lịch MV Hondius (hành trình từ Argentina đến Quần đảo Canary). Tính đến nay, con tàu đã ghi nhận 8 ca nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, nhà virus học hàng đầu Thái Lan, Tiến sĩ Yong Poovorawan, thành viên Viện Hàn lâm Hoàng gia và Giám đốc Trung tâm Virus học Lâm sàng, Đại học Chulalongkorn, khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng. Ông cho biết Hantavirus từng được phát hiện ở Thái Lan cách đây nửa thế kỷ, song thuộc chủng khác với loại xuất hiện trên tàu Hondius, và hiện nguy cơ lây nhiễm trong nước rất thấp.

Theo Tiến sĩ Yong, bằng chứng về sự hiện diện của Hantavirus đã được ghi nhận ở một số loài chuột tại Thái Lan, cùng kháng thể ở những nhóm người làm việc trong nông nghiệp hoặc tiếp xúc gần với chuột. Virus này thuộc chi Orthohantavirus trong họ Hantaviridae, với loài gặm nhấm là vật chủ mang mầm bệnh. Con người có thể nhiễm virus qua tiếp xúc với dịch tiết như nước tiểu, nước bọt, phân, hoặc hít phải bụi mịn chứa virus.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Thái Lan virus Hanta sân bay Thái Lan dịch bệnh kiểm soát dịch bệnh Thái Lan
Lập trường của Tổng thống Putin khi tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt

VOV.VN - Giới truyền thông hiện đang có nhiều đồn đoán xung quanh bình luận gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng xung đột vũ trang Nga - Ukraine sắp bước vào hồi kết thúc.

Mỹ phô diễn tàu ngầm hạt nhân, Iran triển khai “lá chắn vô hình” tại Hormuz

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục nóng lên khi triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran, cả hai bên đều có những động thái quân sự đáng chú ý tại các vùng biển chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu mới ở Trung Đông.

Trung Quốc đưa thí nghiệm “phôi thai nhân tạo” đầu tiên vào không gian

VOV.VN - Hôm qua (11/5), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10, trong đó mang theo một nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của “phôi nhân tạo” trong không gian, để trả lời câu hỏi liệu con người có thể sống sót và sinh sản trong không gian hay không.

Pakistan bác bỏ thông tin “gây hiểu nhầm” của truyền thông Mỹ về máy bay Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan hôm nay (12/5) đã bác bỏ thông tin của một số cơ quan truyền thông Mỹ cho rằng nước này cho phép máy bay quân sự Iran sử dụng căn cứ không quân Nur Khan. Phía Pakistan khẳng định các thông tin này mang tính suy đoán, gây hiểu nhầm và không phản ánh đúng bản chất vấn đề.

