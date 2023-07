Thái Lan tăng cường an ninh trước thời điểm bỏ phiếu bầu thủ tướng

Tình hình an ninh trật tự tại Thái Lan đang tiềm ẩn nguy cơ gia tăng căng thẳng trước thời điểm Quốc hội nước này bỏ phiếu bầu chọn Thủ tướng mới.

Theo nhận định, trong trường hợp Chủ tịch Đảng Tiến bước, ứng cử viên Thủ tướng Pita Limjaroenrat không vượt qua vòng bỏ phiếu bầu chọn vào ngày 13/7 tới, các nhóm ủng hộ đảng này có thể sẽ tổ chức các cuộc biểu tình phản đối, gia tăng sức ép yêu cầu các nghị sỹ Quốc hội phải bỏ phiếu ủng hộ trong các vòng bỏ phiếu tiếp sau đó, dự kiến diễn ra vào ngày 19/7 và 20/7.

Chủ tịch Đảng Tiến bước chủ trì buổi mít tinh vào ngày 9/7 tại Trung tâm thương mại CentralWorld, Bangkok (Ảnh: Reuters).

Trong ngày 9/7, Chủ tịch Đảng Tiến bước cũng đã chủ trì 2 cuộc mít tinh tại tỉnh Suphanburi (buổi sáng) và Thủ đô Bangkok (chiều tối) với sự tham gia của hàng nghìn người ủng hộ. Theo lời kêu gọi của Đảng Tiến bước, các cuộc mít tinh được tổ chức nhằm gia tăng sức ép, hối thúc các hạ nghị sỹ và thượng nghị sỹ bỏ phiếu ủng hộ ông Pita trở thành Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 13/7 tới.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Đảng Tiến bước sẽ tổ chức các buổi mít tinh tương tự trong ngày hôm nay tại tỉnh Pathum Thani và ngày mai (11/7) tại tỉnh Samut Prakarn.

Trước các nguy cơ mất an ninh trật tự, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã chỉ đạo Cảnh sát Thủ đô Bangkok và các địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, các đơn vị chức năng của Cảnh sát Thủ đô Bangkok đã được chỉ đạo tăng cường tuần tra, giám sát chặt chẽ tại các điểm nóng như Tòa nhà Quốc hội, Tòa nhà Chính phủ, Tượng đài Dân chủ, Tượng đài Chiến thắng, Khu phức hợp Chính phủ… để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc mất an ninh trật tự. Cảnh sát Thủ đô Bangkok cũng đã thiết lập 3 cơ sở giam giữ đặc biệt để sẵn sàng trấn áp các nhóm biểu tình quá khích.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan dự kiến sẽ triển khai 1.360 binh sỹ tại khu vực Tòa nhà Quốc hội vào ngày 13/7 trước những thông tin cho thấy 2 nhóm biểu tình với khoảng 1.000 người tham gia dự kiến sẽ tụ tập tại khu vực này.