Thái Lan triệt phá "công xưởng" sản xuất hơn 1,3 triệu viên chất tăng cơ trái phép

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA), hai căn hộ chung cư liền kề tại khu vực Pattanakarn (Bangkok) đã bị biến thành một công xưởng khép kín, chuyên pha chế và đóng gói trái phép chất tăng cơ dưới nhiều dạng khác nhau. Toàn bộ nguồn nguyên liệu thô phục vụ sản xuất được xác định là nhập lậu qua biên giới. Nghi phạm điều hành cơ sở này đã bị bắt giữ và khai nhận tự nghiên cứu, pha chế thuốc tăng cơ theo công thức riêng.

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Về mặt y học, chất tăng cơ anabolic steroid vốn là biến thể tổng hợp của hormone nam giới testosterone, chỉ được phép sử dụng theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ để điều trị các chứng bệnh chuyên khoa. Tuy nhiên, do bị lạm dụng trái phép trong giới thể hình để tăng cơ bắp cấp tốc, chất này tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường đối với sức khỏe. Việc sử dụng quá liều và không có chỉ dẫn y khoa có thể gây suy gan, suy thận cấp, làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đồng thời gây rối loạn nội tiết nghiêm trọng dẫn đến vô sinh hoặc biến đổi tâm lý tiêu cực.

Cơ quan chức năng cho biết, số sản phẩm lậu bị thu giữ chủ yếu được giao dịch qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, hướng tới tệp khách hàng tại các phòng tập thể hình trong nước và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ quy mô và đường dây tiêu thụ xuyên quốc gia của cơ sở này.