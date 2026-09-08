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Thâm hụt thương mại của Ai Cập gia tăng

Thứ Ba, 07:09, 08/09/2026
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VOV.VN - Theo số liệu do Cơ quan Thống kê và Huy động Công cộng Trung ương Ai Cập (CAPMAS) công bố hôm qua (7/9), thâm hụt thương mại của Ai Cập đã tăng 58,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 7,5 tỷ USD trong tháng 6/2026, tăng từ 4,7 tỷ USD vào tháng 6/2025.

Báo cáo của Cơ quan Thống kê và Huy động Công cộng Trung ương Ai Cập đánh giá, thâm hụt thương mại tổng thể của nước này gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài, dẫn đến điều kiện tài chính thắt chặt hơn, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và chi phí nhập khẩu tăng cao.

Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu của Ai Cập đã tăng 37,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 5 tỷ USD vào tháng 6/2026, tăng từ 3,6 tỷ USD vào tháng 6/2025, nhờ sự gia tăng giá trị của một số mặt hàng.

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Cảng Port Said của Ai Cập.

Tuy nhiên, nhập khẩu của Ai Cập tăng lên 12,4 tỷ USD vào tháng 6/2026, tăng từ 8,32 tỷ USD vào tháng 6/2025, tương đương mức tăng 49,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do giá trị của một số mặt hàng nhập khẩu tăng cao, như dầu thô, nhựa nguyên liệu, ô tô chở khách và nguyên liệu sắt thép.

Trong quý I năm 2026, thâm hụt thương mại tổng thể của Ai Cập cũng đã tăng 53,9% so với cùng kỳ năm trước, lên 15,48 tỷ USD.

Chính phủ Ai Cập hiện đang thúc đẩy phát triển công nghiệp và sản xuất nội địa, nỗ lực mở rộng xuất khẩu hàng hóa phi dầu mỏ, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài, hướng tới đạt mức 100 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu cho các mặt hàng phi dầu mỏ vào năm 2030.

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Ai Cập và Trung Quốc kết thúc tập trận không quân

VOV.VN - Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Trung Quốc mang tên “Đại bàng của nền văn minh 2026”, đã kết thúc vào hôm qua (7/9) sau nhiều ngày diễn ra tại một số căn cứ không quân trên khắp Ai Cập, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng của hai nước.

 

Minh Ngô/VOV-Cairo
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