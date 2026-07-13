English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lãnh đạo nhóm "Liên minh tự nguyện" họp tại Paris trước thềm Quốc khánh Pháp

Thứ Hai, 05:25, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/7, các nhà lãnh đạo thuộc nhóm "Liên minh tự nguyện" sẽ nhóm họp tại Paris, ngay trước Lễ diễu binh Quốc khánh Pháp (14/7). Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine và phối hợp các biện pháp bảo đảm an ninh trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Theo Điện Élysée, Hội nghị nhóm "Liên minh tự nguyện" sẽ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng chủ trì, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cùng lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu và các nước đối tác. Các bên dự kiến đánh giá tình hình chiến sự, điều phối nguồn viện trợ quân sự khẩn cấp, thảo luận về các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine cũng như tìm kiếm giải pháp hướng tới một nền hòa bình bền vững.

lanh dao nhom lien minh tu nguyen hop tai paris truoc them quoc khanh phap hinh anh 1
Hội nghị nhóm “Liên minh tự nguyện” sẽ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng chủ trì - Ảnh: Reuters

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Pháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 14/7. Lễ diễu binh năm nay dự kiến có gần 6.800 quân nhân tham gia, tăng khoảng 15% so với năm trước, cùng số lượng phương tiện và máy bay quân sự tăng khoảng 30%. Đáng chú ý, gần 500 quân nhân đại diện cho các quốc gia trong "Liên minh tự nguyện", bao gồm cả binh sĩ Ukraine, sẽ dẫn đầu đoàn diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées. Đây được xem là thông điệp đanh thép về sự đoàn kết và cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine của các nước châu Âu.

Giới quan sát cho rằng Hội nghị "Liên minh tự nguyện" tại Paris sẽ góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các nước ủng hộ Ukraine và khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Kyiv trong dài hạn. Sự kiện này cũng phản ánh nỗ lực của châu Âu trong việc củng cố vai trò dẫn dắt về an ninh, quốc phòng và thúc đẩy năng lực tự chủ chiến lược.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp hoãn nhiều hoạt động nhân dịp Quốc khánh do nắng nóng cực đoan
Pháp hoãn nhiều hoạt động nhân dịp Quốc khánh do nắng nóng cực đoan

VOV.VN - Ngày 11/7, đợt nắng nóng nghiêm trọng đang bao trùm nước Pháp buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 14/7, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm nguy cơ cháy rừng.

Pháp hoãn nhiều hoạt động nhân dịp Quốc khánh do nắng nóng cực đoan

Pháp hoãn nhiều hoạt động nhân dịp Quốc khánh do nắng nóng cực đoan

VOV.VN - Ngày 11/7, đợt nắng nóng nghiêm trọng đang bao trùm nước Pháp buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 14/7, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm nguy cơ cháy rừng.

Vấn đề biên giới Campuchia - Thái Lan: Mỹ khẳng định ủng hộ giải pháp hòa bình
Vấn đề biên giới Campuchia - Thái Lan: Mỹ khẳng định ủng hộ giải pháp hòa bình

VOV.VN - Tiếp Đại biện lâm thời Mỹ Aleksandra Zittle vào ngày 9/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn khẳng định quyết tâm giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới giữa Campuchia - Thái Lan bằng biện pháp hòa bình.

Vấn đề biên giới Campuchia - Thái Lan: Mỹ khẳng định ủng hộ giải pháp hòa bình

Vấn đề biên giới Campuchia - Thái Lan: Mỹ khẳng định ủng hộ giải pháp hòa bình

VOV.VN - Tiếp Đại biện lâm thời Mỹ Aleksandra Zittle vào ngày 9/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn khẳng định quyết tâm giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới giữa Campuchia - Thái Lan bằng biện pháp hòa bình.

KCNA: Triều Tiên quyết định các biện pháp tăng cường lực lượng hạt nhân
KCNA: Triều Tiên quyết định các biện pháp tăng cường lực lượng hạt nhân

VOV.VN - Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay (10/7) đưa tin, Triều Tiên đã quyết định các biện pháp nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân quốc gia "về số lượng và chất lượng" khi nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un kêu gọi hiện đại hóa quân đội.

KCNA: Triều Tiên quyết định các biện pháp tăng cường lực lượng hạt nhân

KCNA: Triều Tiên quyết định các biện pháp tăng cường lực lượng hạt nhân

VOV.VN - Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay (10/7) đưa tin, Triều Tiên đã quyết định các biện pháp nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân quốc gia "về số lượng và chất lượng" khi nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un kêu gọi hiện đại hóa quân đội.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi nhận phán quyết đầu tiên của Tòa án tối cao Hàn Quốc về cáo buộc “cản trở thi hành công vụ”, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi nhận phán quyết đầu tiên của Tòa án tối cao Hàn Quốc về cáo buộc “cản trở thi hành công vụ”, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ