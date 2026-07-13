Lãnh đạo nhóm "Liên minh tự nguyện" họp tại Paris trước thềm Quốc khánh Pháp

Theo Điện Élysée, Hội nghị nhóm "Liên minh tự nguyện" sẽ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng chủ trì, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cùng lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu và các nước đối tác. Các bên dự kiến đánh giá tình hình chiến sự, điều phối nguồn viện trợ quân sự khẩn cấp, thảo luận về các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine cũng như tìm kiếm giải pháp hướng tới một nền hòa bình bền vững.

Hội nghị nhóm “Liên minh tự nguyện” sẽ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng chủ trì - Ảnh: Reuters

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Pháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 14/7. Lễ diễu binh năm nay dự kiến có gần 6.800 quân nhân tham gia, tăng khoảng 15% so với năm trước, cùng số lượng phương tiện và máy bay quân sự tăng khoảng 30%. Đáng chú ý, gần 500 quân nhân đại diện cho các quốc gia trong "Liên minh tự nguyện", bao gồm cả binh sĩ Ukraine, sẽ dẫn đầu đoàn diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées. Đây được xem là thông điệp đanh thép về sự đoàn kết và cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine của các nước châu Âu.

Giới quan sát cho rằng Hội nghị "Liên minh tự nguyện" tại Paris sẽ góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các nước ủng hộ Ukraine và khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Kyiv trong dài hạn. Sự kiện này cũng phản ánh nỗ lực của châu Âu trong việc củng cố vai trò dẫn dắt về an ninh, quốc phòng và thúc đẩy năng lực tự chủ chiến lược.